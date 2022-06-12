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Target清倉特價活動 這幾樣商品最夯

記者王若然陳開、張庭瑜／洛杉磯報導
Target近日有清倉特價活動。（記者王若然／攝影）
Target近日有清倉特價活動。（記者王若然／攝影）

標靶百貨Target，受庫存過剩壓力影響，日前開始降價大清倉。打折商品包括家電、廚具等，其中咖啡機、電視機直降100元至200元，價格十分誘人。南加州幾家Target店的貨櫃，幾款搶手商品銷售一空。

南加州商業市（Commerce）的Target店內，9日的客流量並不大。在廚具、家電的貨櫃上，都掛著折扣標籤。打折商品很多，從水杯、鍋具、麵包機等廚房用品，到掃地機器人、咖啡機、電視等大小家電都有不同程度的折扣，其中比較熱門的商品如咖啡機、小冰箱都已經被搶光。

被搶購一空的廚具類貨架。（記者王若然／攝影）
被搶購一空的廚具類貨架。（記者王若然／攝影）
部分打折商品，已被搶購一空。（記者陳開／攝影）
部分打折商品，已被搶購一空。（記者陳開／攝影）

另一家華人區羅斯密市（Rosemead）的Target，9日客流量也不算大，店內貨價上同樣有醒目的促銷標誌，但相比商業市的Target，這家店貨物更充足，沒有出現貨架空置狀況。

店內懸掛著打折標示的貨架。（記者王若然／攝影）
店內懸掛著打折標示的貨架。（記者王若然／攝影）
家居類商品的折扣很誘人。（記者陳開／攝影）
家居類商品的折扣很誘人。（記者陳開／攝影）

本次Target清倉活動有不少次熱門商品，這些商品有不小折扣，比如Cuisinart型號為DGB-400的咖啡機，原價為99元，Tartget折扣價降至69.99元。通過網上比價，發現咖啡機在百思買、亞馬遜的價格仍為99元，可見標靶百貨的價錢確實有優惠。

Target販售的Cuisinart Dgb400咖啡機，確實有便宜。
Target販售的Cuisinart Dgb400咖啡機，確實有便宜。

但有些打折商品與其他商家相比，並不見得更便宜。例如，Keurig K-supreme型號咖啡機，折價後價格為129.99元。但這款咖啡機在其他平台上亦有銷售，價格同樣是129.99元。

與咖啡機同属廚房電器的空氣炸锅、烤麵包機及小冰箱等，也都有不同程度的折扣。例如Ninja 13合一空氣炸鍋，原價299.99元，减價100元出售。該款氣炸鍋，在其他零售商處，雖然也在打折，但截至6月10日的折扣力度，没有Target大。

掃地機器人與吸塵器也有不小折扣。Irobot品牌的J7型號掃地機器人，正在減價200元出售。許多吸塵器，也有減價60到80元不等。不過通過網上比對，發現其他地方也有類似的折扣力度。

電視方面，也有很多款在打折。例如，例如TCL 55吋Class 4型的4K分辨率電視，價格直降170元；從519.99元降至349.99元。不过Best Buy同款電視，也提供相同的折扣價。通过網上比價，發現Target許多電視品牌的折扣幅度，其实与其他零售商类似，差别不大。

手機方面，Samsung Galaxy Note 20 5G  128g内存，原價699.99 折價後為$484.99，相比他家價格，折扣力度是最為划算的。

有多品牌電視機打折。
有多品牌電視機打折。

不過也有的商品，在target打折後，仍然比其他零售商賣得貴。例如Beats Solo3 無線耳機折價後為149.99元，但Walmart、Best Buy的同款耳機打折後為144.99元。

Target之所以有如此大面積的降價促銷，主要是因為疫情以來，出現的供應鏈混亂，零售商擔憂貨運時間太長，可能會影響到商品供應，而增加單次進貨的數量。而在通貨膨脹之下，每個家庭的可自由支配金額減少，民眾支出更多用於食品、生活必需品等方面，減少了對非必須類商品的購買，讓零售商大量囤貨，出現滯銷。面對高昂的庫存成本，零售商不得不選擇降價促銷。

有類似庫存積壓的零售商不少。例如Walmart，服裝品牌Gap，Urban Outfitter（UO）等。UO CEO Richard Hayne上個月就表示，在零售界目前普遍存在庫存過多的情況，並透露UO將在今年持續有折扣優惠一直到年底購物季。

Target 咖啡 零售商

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