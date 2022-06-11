慶香港回歸25周年 南加僑胞熱情參與

美國南加州港澳之友會11日舉辦「慶祝香港回歸25周年」大會，有新僑、老僑共約500人到場參加。（本報記者╱攝影）

美國南加州 港澳之友會11日舉辦「慶祝香港 回歸25周年」大會，有新僑、老僑共約500人到場參加。中國駐洛杉磯總領事館李春林副總領事以及加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）等政府官員出席。

下午6時30分，大會在美國亞洲人商會主席李錦生熱情主持下拉開帷幕，全體起立唱美國國歌、中華人民共和國國歌。

南加 州港澳之友會會長陳燦培上台致辭，對僑胞前來慶祝香港回歸25周年表示感謝，並祝福香港未來更好。

中國駐洛杉磯總領事館李春林說，「香港回歸祖國25年來，取得了舉世矚目的成就，我們和南加州的僑胞一起慶祝香港的明天更加美好。」他說，祖國永遠是香港堅強的後盾。「一國兩制」取得了有目共睹的成功，優越性將進一步彰顯。他說，希望南加州僑胞一如既往，支持香港、祖國，香港未來一定會綻放更加絢麗光彩。

美僑聯創會主席馬樹榮表示，他從小在香港長大，香港1997年回歸祖國懷抱，現今已經25周年，今天南加州僑胞一起慶祝香港回歸，他覺得很有意義。他說，香港回歸祖國，在「一國兩制」的基礎上，享有高度自治權，這是值得所有香港人珍惜和愛護的。2022年7月1日，香港新一任行政長官李家超將走馬上任，寄望新一屆特區政府為香港民生、社會、經濟發展帶來新的機遇。

美華聯榮譽主席張素久說，「25年來，香港各界人民，在自己的努力下，在中央政府的關懷下，把香港建設的越來越好。」她說，「祝香港更加繁榮，祝香港人民更加幸福！」

當天預定到場的民選官員有加州49區眾議員方樹強，蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）等。

當晚大會的娛樂節目非常精彩，有歌曲演唱「我的中國心」，武術節目「李小龍來了」。此外，還有抽獎等節目。