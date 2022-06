罷免賈斯康選舉 簽名人數還差5萬

民眾11日在正方廣場簽名支持罷免賈斯康。(記者楊青/攝影)

罷免 洛杉磯地區檢察長賈斯康(George Gascón)的簽名行動如火如荼,罷免怒潮不分族裔和地區連成一片。57萬個目標簽名在6月初突破50萬大關後,可望在剩下不到一個月繼續挺進。

6月7日加州初選,舊金山選民以壓倒性多數投票罷免了全美「進步派檢察官」(progressive prosecutor)指標人物、舊金山地區檢察長博徹思(Chesa Boudin)。洛杉磯檢察官協會(ADDA)隨後發表聲明,舊金山選民同時也向博徹思的同黨、洛杉磯縣檢察長賈斯康(George )發出了明確信號。在未來幾周內,洛杉磯人將邁出重要一步,讓賈斯康的任期提前告終。

本周末11、12日兩天,洛杉磯地區支持罷免賈斯康委員會(The Committee to support the recall of district attorney George Gascon) 先後發起14場聯署簽名活動,其中罷免行動組織和志願者11日,分別在工業市的亞裔媒體中心、聖蓋博全統廣場、羅斯密、鑽石吧、洛杉磯國際機場 和洛杉磯市的多處知名咖啡館和卡瓦市的老兵紀念中心等擺設攤位,搜集罷免簽名。不少民眾引用華郵日前的評論指出,博徹思被罷免的下場是民主黨 面臨的最新警訊,社會大眾對於民主黨主張的犯罪正義已失去信心,選民對於犯罪猖獗、嚴重危脅身家性命安全感到焦慮,但民主黨卻對民眾的親身感受淡化處理。

11日在羅斯密正方廣場擺攤收集罷免簽名的華人義工Annie表示,他們從今年1月開始,每周六下午都在當地收集簽名,希望拿到足夠的簽名人數罷免賈斯康。11日下午雖然高溫近百度,但還是有十多位民眾前來簽名。

來自威尼斯海灘的Dennis Mogerman,當天和華人女友陳女士一同前往正方廣場簽名,他表示,自己在海邊居住了半個多世紀,本來好好的地方,現在治安愈來愈差,流浪漢愈來愈多,已到無法忍受的程度。賈斯康必須罷免掉。

統計到6月1日,洛杉磯地區已有超過50萬選民簽署了罷免賈斯康請願書;同時,洛杉磯地區檢察署大約有98%檢察官投票支持罷免賈斯康。此外,洛縣34個城市議會通過決議案,對賈斯康和他的改革投下不信任票,呼籲洛杉磯地區司法改革,選舉一位能夠完成這項工作、保護公眾並遵守法律的地區檢察長。

按選罷法要求,罷免選舉需要在7月6日之前收集到56萬6857個簽名,這些簽名人必須是洛杉磯縣選民。

洛杉磯縣地檢署助理檢察長傑森‧拉斯汀(Jason Lustig)表示,如果在此一日期之前達到簽名數字,洛杉磯縣將在今年12月8日至2023年1月15日之間擇日舉辦一次特別選舉,由洛杉磯地區選民票決。如果在7月6日未達到簽名數,賈斯康將繼續保留其位置。他呼籲選民在罷免特別選舉中投「Yes」,支持罷免賈斯康。

12日本周日,罷免賈斯康簽名行動將繼續前往布班克大型車展、位於西洛杉磯的洛杉磯加大(UCLA)農夫市場、洛杉磯The Grove、比華利農夫市場、巴沙迪那和英格塢等地進行。

此外,罷免賈斯康簽名徵集也同時在www.recalldageorgegascon.com進行,並擴大義工團隊,簽名搜集行動在大洛杉磯地區分成七個區同時展開,聯絡電話分別是:洛杉磯中區424-273-1621,南灣地區310-863-7970,中部城市951-4736625,聖蓋博谷626-893-5168,聖費南度谷818-912-9964,西區949-405-3125,羚羊谷818-853-2567。