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南加台美師徒計畫 導師與學員線上相見歡

本報訊
臺灣青年美國職涯發展協會舉辦師徒計畫導師與學員線上相見歡。（主辦單位）
臺灣青年美國職涯發展協會舉辦師徒計畫導師與學員線上相見歡。（主辦單位）

加州臺灣青年美國職涯發展協會(Career Taiwan USA Association) 第一屆「師徒計畫

」（Mentorship Program）出爐，2022年學員和導師陣容堅強，並於６月第一個週

末師徒計畫迎來第二次活動。

第一屆師徒計畫於4月17日舉辦開幕式後收到台灣年輕學子的迴響，收到了共超過80件申請函。在經過嚴厲的審核後，最終有將近20名學生從中脫穎而出。學生們背景橫跨工程、數據科學、行銷等，學位從大學部到博士後研究都有。

除此之外，協會挑選曾在美國求學，經歷找工作甚至是轉換職涯跑道的幹部作為導師。導師們有從工程轉職到人資培訓的經驗、也有社團經驗豐富的保險經理人、曾任洛杉磯縣兒童局的兒

虐保護社工及心理衞生局的協調專員，目前為加州執業的婚姻與家庭心理治療師等各領域專長的導師，進行一對一輔導學員。

另外，在每季度將安排充實的學習內容，加強學員的求職技巧，課程內容涵蓋：生涯規劃、履歷診斷、Networking 技巧、企業參訪、找工作密技等專業知識課程。

「臺灣青年美國職涯發展協會」(Career Taiwan USA Association)是一個非營利性的組織團體， 於2015 年12月成立，致力於協助來自台灣的留學生及已在求職階段的年輕人， 未來能在美國發展個人職涯，並融入美國主流社會，在來自台灣的年輕人和本地企業間建立一座交流的橋樑。協會至今已舉辦數次參訪活動，參觀主流及成功台商的大企業。此外協會針對留學生的實習及未來求職或創業， 提供定期的職涯講座及座談會，Mentorship Program， 移民法律資訊， 以期了解自己 ，提早準備， 也提昇競爭力。

未來的活動細節請至協會網站(https://www.careertaiwanusa.org/) 及Career Taiwan USA 的臉書(https://www.facebook.com/careertaiwanusa) 參考及報名。

臺灣青年美國職涯發展師徒計畫導師合影。（主辦單位）
臺灣青年美國職涯發展師徒計畫導師合影。（主辦單位）

加州 留學生 南加

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