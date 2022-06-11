南加香港校友聯會2022獎學金 助八華裔學子名校深造

香港校友會聯會會長施靜虹（前排左四）與各理事祝賀獲獎學生前途美好。（主辦單位提供）

南加州香港 校友會聯會獎學基金9日晚舉行「2022年加州獎學金」頒獎典禮，今年共有八位學生受惠，從今年秋季學期開始，在未來大學四年期間，每人總計可得獎學金8000美元。

會長施靜虹表示，香港校友會聯會獎學基金於2003年設立了加州獎學金，目的是向加州優秀而經濟上有需要的應屆高中畢業生給予一份鼓勵，獎學金從最初每年兩個名額，如今已增加至每年八個。獲獎者從入讀大學一年級開始，每年可獲2000美元，四年合共8000美元。她表示，衷心感謝捐款贊助該獎學基金的善長仁翁，教育事業需要大家薪火相傳。她寄望受惠的學生將來學有所成、出人頭地之後，也能資助這個獎學基金，為有需要的莘莘學子提供金援。

加州獎學金委員會委員任霜霜表示，這項嘉惠本地學生之獎學金成立19年以來，從最初每位學生1000美元增加至8000美元，截至今年受惠學生達93位，頒發總金額逾28萬美元。除了四年8000美元升讀大學獎學金，他們亦提供3000美元給入讀大學後，前往香港參與暑假或交換生課程或實習之學生，讓他們瞭解及認識亞洲文化。

經過香港校友會聯會之「加州獎學金」委員會嚴格挑選，「2022年加州獎學金」獲獎的八位學生是：羅蘭高中的陳文豪 (Raymond Chen)，將入讀加州大學洛杉磯 分校預商業經濟學；洛市Magnet高中的黃家欣 (Karen Jia Xin Huang)，將入讀加州大學爾灣分校人文學；阿罕布拉高中的Danny Liu Lam，將入讀加州大學伯克萊分校機械工程學；艾爾蒙地高中的劉慧珊 (Vivian Lau)，將入讀加州大學洛杉磯分校分子、細胞與發育生物學；羅斯密高中的Lynna Sooc，將入讀加州大學洛杉磯分校商業經濟學；多爾蒂谷高中的鄧希欣 (Cheryl Tang)，將入讀西北大學小提琴演奏與生物科學雙學位；塞拉維斯塔高中的顏翠琳 (Irene Yan) ，將入讀史丹福大學管理科學與工程學；天普市高中的張鴻于 (Harrison Yu Zhang)，將入讀哈佛大學計算機科學/應用數學。

香港校友聯會及獎學基金將於9月11日（星期日) 於San Gabriel Country Club舉辦中秋晚會，而第26屆聖誕餐舞會已訂於12月11日（星期日）晚上於洛杉磯市朋那凡丘酒店 (The Westin Bonaventure Hotel) 舉行，歡迎踴躍參加，增進友誼。有關南加州香港校友會及獎學基金本年度各項活動及獎學金詳情，可致電：626-281-8179或瀏覽www.hksaf.org