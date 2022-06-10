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聖地牙哥海關攔截販毒車查獲15.7萬元毒品

記者丁曙／綜合報導
南加州聖地牙哥邊境巡邏隊7日截獲大批毒品。（CBP）
南加州聖地牙哥邊境巡邏隊7日截獲大批毒品。（CBP）

聖地牙哥海關邊境巡邏隊於6月7日（本周二）中午時分，在法布魯克（Fallbrook）地區，逮捕了兩名運送毒品的男子，繳獲價值15.7萬元毒品。

當日上午11點15分左右，位於Murrieta地區的Newton-Azrak邊防站特警，在 I-15 北行的 Mission Road出口匝道上，攔截了一輛白色2014 Kia Optima轎車，當時特警搜查了車輛，在後備箱中發現了兩個行李袋，裡面裝有多個毒品包裹。總共有10個包裹，總重 52 磅，被檢測出呈陽性的甲基苯丙胺（methamphetamine），估計黑市街道交易價值約為15萬6900美元。

兩名販毒嫌販都是美國公民，年齡分別為19歲和20 歲，這批毒品被移交給緝毒署（Drug Enforcement Agency），車輛被邊境巡邏隊扣押。

據美國海關和邊境保護局 (U.S. Customs and Border Protection)統計，2022財年從年初至今，聖地牙哥邊防站已經查獲了超過1600磅甲基苯丙胺。為了防止人口、毒品和其他違禁品的非法走私，邊境巡邏隊對國家邊界的出口走廊保持高度警惕。民眾獲悉任何可疑信息，請致電619-498-9900報告聖地牙哥邊境巡邏隊。

聖地牙哥邊境巡邏隊從汽車後備箱查獲兩個毒品行李袋。（CBP）
聖地牙哥邊境巡邏隊從汽車後備箱查獲兩個毒品行李袋。（CBP）

邊境 毒品 聖地牙哥

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