南加地產經紀洗牌 長龍地產被領先地產收購

Pinnacle領先地產公司老闆Calvin Gong。（記者張宏／攝影）

位於亞凱迪亞 (Arcadia)市Baldwin大道和Las Tunas道交界處、經營30多年的長龍地產，日前被另一家華人 地產經紀公司收購，預計將在7月遷入且看好未來的地產市場。南加華人地產經紀新舊交替，展示出時代的發展和變遷。

收購長龍地產的是Pinnacle領先地產公司老闆Calvin Gong，他表示，收購的契機是長龍老闆要半退休，有意將長龍地產賣給他。雙方一拍即合，最後以500萬元成交。為了符合新時代地產行業的需要，建築內部要大面積裝修，原先長龍地產的經紀也都接收，現在他的公司有800多名地產經紀，年齡層從60多到20多歲不等。

Calvin Gong說，這是一個地產時代的變化，他會努力為經紀人提供各種培訓成長的機會，且順應時代，提供線上線下的服務。他認為2023年的房地產 市場會有更大的調整，買家會更加猶豫，賣家也會推出更多房源上市。利息走高，導致房地產市場漸漸轉化成買家市場，賣房地產經紀人會有更大的壓力和挑戰。但整體來說美國房地產市場仍然非常好，整體經濟依然很強勁，失業率是過去十幾年來最低。

地產經紀人壯大也意味著未來的競爭性更強。Calvin表示，房地產公司需要提供經紀人更多的資源以及培訓和支援，甚至要提供客戶來幫助經紀人提高業務。留住經紀人的秘訣之一是幫助他們賺到錢，有錢賺才能留住人才。另外一項就是Pinnacle領先地產始終堅持在探索和創新上努力，未來屬於敢於改變、有能力改變的公司和個人。

日前Calvin Gong舉辦了年度地產論壇，邀請全美地產界頗具影響力的Mike Ferry，分享地產銷售的秘訣及如何成為千萬經紀的方法等。他說，能力和價值是地產經紀人無懼於大公司或者激烈競爭所需要的，要立於不敗，只有選擇頂尖的公司和團隊，利用大團隊大公司的資源，才能經得起類似於Redfin之類的公司競爭。