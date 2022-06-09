慈善家賈培源沈君玉 冠名Hoag醫院醫療大樓

霍格醫院8日以爾灣慈善家賈培源、沈君玉夫婦為一座醫療大樓重新命名，圖左起Robert T. Braithwaite、Flynn A. Andrizzi、沈君玉、賈培源及Marcy Brown。（記者蕭迪玉/攝影）

位在爾灣市Sand Canyon大道旁的霍格醫院（Hoag Hospital）醫療大樓，6月8日在簡單隆重的命名儀式中，冠以華裔 慈善家賈培源、沈君玉夫婦(Katherine Shen & Pei-Yuan Chia)之名，這座大樓內設創新的醫療導航項目，為不了解美國醫療系統的患者，提供有關治療、醫療保險 、出院後的照顧等指引，協助患者及家屬走上治療及康復之路。

賈培源、沈君玉夫婦多年來支持霍格醫院基金會，夫婦兩人先後出任霍格醫院基金會董事，捐款給霍格醫院的心臟血管治療部門、護士培訓計畫、醫療大樓擴健計畫及新冠疫情 因應計畫等項目，但行事低調。

曾任美國花旗銀行資深副總裁的賈培源，因前妻嚴雋荃患癌症而成立賈氏家族基金會，展開近20年醫療及教育慈善工作。十多年前，他曾因心律不整多次進出霍格醫院 ，在接受超音波電療手術後康復。他認為，霍格醫院的醫護人員是他的救命恩人，曾捐款70萬元給心臟血管治療部門。原本不想將個人善舉公諸於世，直到新冠疫情引發一連串仇亞事件後，賈培源意識到身為華裔慈善家的指標作用，因而同意冠名醫療大樓。

代表賈氏家族基金會致詞的沈君玉表示，她多次陪同夫婿在霍格醫院接受治療，發現醫院的管理優異，賈氏家族基金會希望支持對患者有直接影響的項目，尤其是不熟悉醫療系統的病患與家屬，當他們獲知診斷結果，有如面對一場意外災難，不知何去何從，特別需要專業及體貼的指引。

霍格醫院資深副總裁布朗(Marcy Brown)表示，她與賈氏夫婦花了許多時間設計創新的醫療導航項目，在2021年成立之後，已為超過3000位患者提供服務，包括解釋保費、自付額如何計算，協助他們申請專科治療等等。在賈培源、沈君玉醫療大樓內，除了醫療導航項目之外，還有先進的醫學影像中心、心血管疾病治療部門及婦女專科部門。

應邀出席醫療大樓命名儀式的還有霍格院基金會總裁 Flynn A. Andrizzi、霍格醫院總裁Robert T. Braithwaite、孫氏家族基金會代表孫大衛、梁氏家族基金會代表梁開朗等華洋人士。以賈氏夫婦命名的醫療大樓，內部總面積約5萬7000平方呎，自2016年落成啟用。