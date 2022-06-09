世華工商婦女海外分會交流暨會員聯誼登場

世華總會海外分會會務交流暨會員聯誼系列活動9日在僑教中心舉行。 （記者張宏/攝影）

世界華人 工商婦女企管協會海外分會會務交流暨會員聯誼記者會，9日在洛杉磯 僑教中心舉辦，世華第11屆總會長陳阡蕙宣布，為落實「深耕世華、遇見幸福」的承諾，率領總會團隊展開為期十多天的訪美之行，將在洛杉磯、大華府、加拿大 蒙特婁、渥太華及多倫多等地，參與國際經濟論壇和華冠姐妹成功講座，推動台灣加入CPTPP，拜會美國國會政要、雙橡園代表處，以及各地經文處、僑教中心，舉辦與總會長有約，各分會聯誼交接典禮等。

陳阡蕙表示，因為疫情，世華分會很多活動都在線上舉辦。現在隨著疫情緩解，大家開始舉辦更有溫度的線下活動。這次赴美主要是和姐妹們互動交流，分享成果經驗。同時藉由北美之行，做一些國民外交，促進台灣加入CPTPP，可在國際舞台上有表達意願的機會；同時也希望世華各地姐妹能在今年10月回台灣參加世華年會。

副總會長陳玲華表示，非常榮幸總會長一行赴美，台美關係很重要，分會姐妹都很支持。她一一打電話和各地分會姐妹確認，最終21個分會代表全員出席。在洛杉磯會有為期四天的活動，包括論壇、華埠僑團拜會及僑委會晚宴等。屆時還會去拜會美國和加拿大國會議員，並參加駐美代表蕭美琴的宴會。

她說，僑務委員會長期以來ㄧ直對世華十分重視與支持。徐佳青副委員長本周訪美，她會一起協助行銷台灣優勢軟實力，連結全球華人，壯大國家，這是世華平台努力的方向，成為國民外交倚重的新女力。

僑教中心主任陳敏永表示，感謝世華團隊專程從台灣過來協助政府和美國及加拿大國會議員交流，展示出世華姐妹團結和凝聚的向心力。世華價值在於結合傑出女企業家的智慧，相互砥礪學習成長。

世界華人工商婦女企管協會創立於1994年，組織分佈於世界三大洋五大洲，在全世界各地先後成立了77個分會，也是唯一由台灣發展至全球的國際工商婦女社團組織，並以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為本會宗旨，結合全球工商婦女之智慧，強化國際資訊交流，促進工商經濟發展，並協助政府推動國民外交。