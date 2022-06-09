舊金山罷免博徹思 洛縣檢察官協會：下一個賈斯康

舊金山激進派檢察長被罷免，下一個可能是洛杉磯縣檢察長賈斯康。（本報檔案照）

7日本周二加州初選，舊金山 選民以壓倒性多數投票罷免 了舊金山地區檢察長博徹思（Chesa Boudin）。洛杉磯 檢察官協會（ADDA）8日發表聲明，舊金山選民同時也向博徹思的同黨、洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）發出了明確的信號。在未來幾周內，洛杉磯人將邁出重要一步，讓失敗的賈斯康團隊的任期提前告終。

ADDA副會長Eric Siddall指出，博徹思被成功罷免，因為舊金山選民拒絕了他以被告為中心的刑事司法系統（criminal justice system）改革方法。博徹思繼承了他的前任賈斯康 (George Gascón) 的做法，這一套也正是賈斯康目前強加給洛杉磯民眾的刑事司法改革。

目前，有超過 50萬的洛杉磯縣選民簽署了罷免賈斯康的請願書；同時，賈斯康領導的洛杉磯地區檢察署，大約有 98%的檢察官也投票支持基層選民的訴求。另一方面，洛杉磯縣已有34 個城市議會通過決議案，對賈斯康和他的領導能力缺乏信心。他們都同意需要改革目前的刑事司法系統，他們迫切需要一位能夠完成這項工作、保護公眾並遵守法律的地區檢察長。

此外，舊金山亞太裔（AAPI）社區在此次罷免行動中發揮了重要作用，有80% 或更多亞太裔選民投票支持罷免博徹思。這是繼今年初由舊金山亞裔社區發起的罷免三名舊金山學區教委會激進派成員之後的又一波社會正義之舉。