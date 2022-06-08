南加華人費心前往投票站「發聲」 直言體驗不佳需改進

中文版的官方選民指南。（周先生提供）

加州 初選投票 方式眾多，不少選民為了方便會採用郵寄投票，但也不乏一些選民親自到投票站投票，目的就是希望保證自己的投票有效地被核實。家住南加 河濱縣東谷（Eastvale）的周姓夫婦這次就親自前往投票站體驗，但卻狀況百出，直呼體驗不佳。

儘管當天投票站選民稀稀落落，但還是依稀可看到一些不同族裔選民投票。由於投票日法定可以有兩個小時的帶薪休假去投票，周姓夫婦在6月7日選舉日下午前往東谷最近的投票站投票。以往他們都是郵寄投票，但這次為了保證投票的有效性和安全性，他們不怕麻煩，選擇親自投票。為了這次投票，儘管他們早聽說一些州級選舉的結果或成定局，但是也希望能通過自己的方式「發聲」。

作為共和黨的支持者，他們提前在「官方選民資訊指南」上做了一些功課，在一些重要的選位上有了答案。但是當天還是遇到一些始料未及的狀況。

由於來時匆忙，加之第一次沒什麼經驗，他們想當然的認為這本「官方選民資訊指南」在投票站會提供，因而出門前也沒有攜帶。不巧的是，投票站也不知為何，只剩下西班牙語的指南，英語版的也只剩下一本，中文版的甚至根本沒有。

周姓夫婦直言，這在一個族裔眾多的城市是很不友善的，他們母語是中文，雖然英文沒有障礙，但是西班牙語真的是完全看不懂，唯獨一些候選人的英文名字還可以參照。投票站僅剩的一本英文指南供大家傳閱，這簡直是浪費時間。在機器上選票時只會出現簡單的候選人名字、黨派、職位介紹等，完全沒有圖片和指南中候選人的詳細介紹，彷彿一道道選擇題，因為自己提前做了功課，所以前面的一些重要職位按照名字大致知道選誰。但是到了後面，很多候選人甚至在指南中都沒有出現過，越往後，在一些學區選舉的投票中，壓根都不知道誰是誰，真可謂是盲人摸象，完全看心情來選。他們笑說，到了後面甚至看誰的名字好聽就選誰，聽起來雖有些不負責任，但也是沒有辦法的選擇。

反觀一些有經驗的民眾，周姓夫婦說他們都會隨身帶著選民指南，甚至很多已經提前做了小筆記，而且這些選民可能從小是土身土長的本地人，對一些地方選舉也較了解，因此投票也沒什麼障礙。但是他們是華人，對城市並非知根知底，在這種情況下真的是應對不及，因此到了後面，只想趕緊結束投票提交。

周姓夫婦有了這次經驗，希望提醒以後打算去投票站投票的選民，一定要提前做好功課，帶上「官方選民指南」以免出現類似情況。同時希望投票站的服務能有所改進，讓選民們能更好的投出心目中支持的人選。