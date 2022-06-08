洛縣警局局長選舉 現任者領先但未過半 11月決選見高下

7日初選，洛縣警局現任局長維拉紐瓦與前長堤市警局局長魯納票數領先其餘候選人。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，現任洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），可能要等到11月，才能確認是否順利連任。截至8日上午，他與前長堤 市警局局長魯納（Robert Luna）選票均未過半，兩人可望於11月大選中一決勝負。

截至8日上午，維拉紐瓦與魯納票數，遙遙領先其餘候選人。維拉紐瓦以34.38%得票率暫居第一，魯納以24.53%緊追其後，接著是洛縣 警局斯壯（Eric Strong）的12.5％，和洛杉磯國際機場 警局局長羅姆柏（Cecil Rhambo）7.57%。

擁有34年警務經驗的維拉紐瓦在選前告訴FOX 11電視台說，「在我的第一個任期內，完成我們改革組織方面所要的一切。」

他的第一任期，與洛杉磯縣政委員會在針對新冠肺炎強制疫苗令問題上產生衝突，再加上與洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）在政策上的歧異，以致爭議不斷。

近期他還因一名警務人員跪在囚犯頭上，是否有濫用警力的案件調查中遭受抨擊。至目前為止，已有四名洛縣警局官員起訴維拉紐瓦，聲稱他掩蓋一切事實。

據悉，維拉紐瓦是近一個世紀以來，第一位民主黨籍當選洛縣警局局長。

魯納於2014年擔任長堤市警局局長至2021年12月退休，在長堤市警局任職36年。

與大多數候選人不同，魯納從未在洛縣警局工作，但他認為，自己的「局外人」反倒是優勢。他認為維拉紐瓦在其第一個任期內，造成民眾對洛縣警局的信任危機。