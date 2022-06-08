6月7日初選 南加12亞裔華裔晉級決選

國會眾議員參選人陳介飛（本報檔案照）

2022年加州 初選（Primary Election）6月7日落幕，洛杉磯縣選務局 (RR/CC) 局長Dean C. Logan 於8日宣布了半官式計票結果（semi-final results），共處理清點選票82萬2545張，登記選民投票率為14.45%。初步開票結果顯示，南加州地區共有12位華裔或亞裔 可望晉級11月決選，繼續挺進國會或加州府會。

在聯邦層面，國會眾議員 第28區趙美心（Judy Chu）、第36區劉雲平（Ted Lieu）、第40區金映玉（Young Kim）、第45區朴銀珠（Michelle Park Steel），以及第38區參選人秦振國（Eric Ching）、第45區參選人陳介飛（Jay Chen），目前皆以前兩名高票晉級，可望參加11月大選。

在加州府會層面，加州主計長（Controller）共和籍參選人陳仁宜（Lanhee Chen）以第一高票晉級決選，在五位民主黨籍參選人中，饒影凡（Yvonne Yiu）排第三落選。

在加州眾議員選舉方面，第49區方樹強（Mike Fong）、59區陳立德（Phillip Chen）、62區華人女婿藍登（Anthony Rendon）皆以過半得票晉級決選；22區參議員候選人蔡瀚青（Vincent Tsai）也以第二名資格晉級。

以上僅是初步結果。在選舉日過後，仍有許多未完成的選票，需要處理一併計入官方選舉結果。在正式選舉結果公布之前，所有選民的登記選票、臨時選票和選舉日收到的郵寄選票都會得到處理。 一旦選票被核實有效，將被計算在內。第一次選舉後計票更新定於 6 月 10 日星期五。