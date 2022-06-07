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南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。（惠特尼高中官網）
洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。（惠特尼高中官網）

南加州三所公立高中被認為是全國頂尖的高中之一，在加州也排名前三。

「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）最近發布最佳高中名單，其中包括 50 個州約 2萬4000 所公立高中的數據。排名則是基於州評估的表現，以及學校為學生上大學做準備的程度。

以下三所南加州的公立高中均名列全國前 20 名，「美國新聞與世界報導」並對每所學校做出評價。

洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。「美國新聞與世界報導」評價說:惠特尼高中提供各種榮譽和大學先修課程，包括計算機科學、物理和外語。學生可以通過成功完成某些榮譽和 AP 課程，在加州大學招生指數中獲得額外權重。惠特尼高中在錄取學生是有選擇性的，主要基於學生在州和地區的評估和班級排名。惠特尼高中的家長參與包括會議、實地考察參與和籌款機會。

洛縣卡森市的加州數學與科學學院（California Academy of Mathematics and Science in Carson) ，在加州排名第二，全美排名第 15。這所學校被評為「學生有機會參加 AP課程和考試。學生的 AP課程參與率為 100%。少數族裔總入學率為 93%， 44% 的學生在經濟上處於不利地位。加州數學與科學學院是長提聯合學區 15 所高中的一所。」

橙縣絲柏市（Cypress）的牛津學院(Oxford Academy in Cypress)，在加州排名第三，全美排名第16。這所學校被評為「牛津學院開設了密集的榮譽課程，要求學生至少修讀四門大學先修課程才能畢業。九年級和十年級的學生可以選擇四種職業途徑來補充他們的核心課程：生物醫學科學、工程、商業/創業。牛津學院擁有多元文化的學生群體，許多學生來自以英語為第二語言的家庭。 學生團體包括國家榮譽協會和 OA Fiddlers。

洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High Sc...
洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）的惠特尼高中（Whitney High School），在加州排名第一，全美排名第14。（惠特尼高中官網）

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