我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抓起學生重摔地上 紐約市初中教師涉攻擊被捕

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

洛縣六名消防員燒傷 發生情況尚不明

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣消防局直升機。（示意圖，洛縣消防局推特）
洛縣消防局直升機。（示意圖，洛縣消防局推特）

當局稱，6月7日週二在南加州的安琪拉國家森林（ Angeles National Forest），有六名囚犯消防員在不明情況下被燒傷，其中一人傷勢嚴重。

洛杉磯縣消防局發言人貝尼特斯 (Esteban Benitez) 說，緊急救援人員在上午 11 點後不久，對在卡斯泰克( Castaic)附近的 Templin 高速公路上有燒傷患者的報告後做出回應。

貝尼特斯說，四人被直升機送往醫院，兩人被救護車送往醫院。 他說，所有人都有二級燒傷。

另一位縣消防發言人桑契斯 (Geovanni Sanchez) 說，所有六名患者都是加州懲教和康復部(California Department of Corrections and Rehabilitation)的囚犯消防員。

據加州公路巡邏警警官格林加德（Josh Greengard）稱，最初的報導是，一名縣消防隊正在現場接受訓練。

一架 ABC7電視台的直升機展示了高速公路上的消防員、消防車和直升機，以及大約十幾名身著橙色服裝的人坐在路邊。

位於 5 號州際公路以西的舊金州高速公路(Golden State Highway)案發後被關閉，以便在洛杉磯市中心西北約 45 英里的地區降落救援直升機。

加州 洛杉磯 南加

上一則

男子持槍搶劫洛市成人用品店 只拿走1用品未搶錢

延伸閱讀

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大
新北消防局爆造假 事後排演錄音給亡童父

新北消防局爆造假 事後排演錄音給亡童父
農曆新年定為假日 加州眾議會通過

農曆新年定為假日 加州眾議會通過
競選加州教育總監 楊承志聖蓋博谷拜票

競選加州教育總監 楊承志聖蓋博谷拜票
矽谷議員羅達倫提案 農曆新年定為加州假日

矽谷議員羅達倫提案 農曆新年定為加州假日

布魯克林三層建築物突發火災 樓下中餐館受波及

布魯克林三層建築物突發火災 樓下中餐館受波及

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57

超人氣

更多 >
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝