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男子持槍搶劫洛市成人用品店 只拿走1用品未搶錢

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
案發在4月18日晚，洛市 Lincoln Boulevard 和 84th Street 的一家成人用品商店。（LAPD）
案發在4月18日晚，洛市 Lincoln Boulevard 和 84th Street 的一家成人用品商店。（LAPD）

洛杉磯警察局太平洋分局（LAPD Pacific Division ）的偵探，6月6日（周一）尋求公眾幫助，以查明涉嫌持槍搶劫當地一家成人用品商店（Adult novelty store）的犯罪嫌疑人，警方同時公佈搶劫視頻的整個過程。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

案發在今年 4 月 18 日晚上 10 時 50 分左右，地點位於洛市威徹斯特（Westchester） 林肯大道（Lincoln Boulevard）和第 84 街（84th Street）附近的一家成人用品商店，靠近威徹斯特公園。

案發時，一名男性嫌疑人進入商店，走到櫃檯前，他手持一把黑色半自動手槍，指著收銀台後面的銷售員，命令該店員把收銀機中所有的錢都給他。當時出於恐懼，這名銷售員離開收銀台。警方說， 當她這樣做時，嫌疑男子走到商品展示櫃前，取走一件成人用品，隨後，他迅速走出門外，並沒有去搶收銀台的錢。

這名嫌疑人被描述為成年男性，身高6呎，體重約175磅。他有一頭黑髮，黑眼睛，年齡在40到50歲之間，嫌疑人手持一把藍鋼半自動手槍。

警方正在尋求公眾幫助，以查明嫌疑人身分。任何知情者，請致電310-482-6395 ([email protected]) 聯繫太平洋分局偵探Michael Whitney，或致電偵探 Luis Jurado ：310-482-6396 ([email protected])。

非工作時間或周末，請致電 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247)；任何希望保持匿名的人，請致電 1-800-222-TIPS (800-222-8477) ，聯繫洛杉磯地區滅罪熱線，或訪問 www.lacrimestoppers.org；舉報者也可以訪問 www.lapdonline.org，並點擊 Get Involved-Crime Stoppers 菜單下的匿名網絡提示在線提交。

嫌疑人拿走一件成人用品後，迅速離開，並沒有搶收銀台的錢。（LAPD）
嫌疑人拿走一件成人用品後，迅速離開，並沒有搶收銀台的錢。（LAPD）
嫌疑人手持黑色半自動手槍，命令店員把所有錢都給他。（LAPD）
嫌疑人手持黑色半自動手槍，命令店員把所有錢都給他。（LAPD）

洛杉磯 警察 Boulevard

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