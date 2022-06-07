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華男被槍殺棄屍南加聖縣沙漠附近 警籲協尋三名男子

本報記者╱洛杉磯報導
華男被槍殺棄屍南加聖縣沙漠附近， 警籲協尋三名男子。（示意圖，本報檔案照）
華男被槍殺棄屍南加聖縣沙漠附近， 警籲協尋三名男子。（示意圖，本報檔案照）

當局正在尋找三名男子；一名目擊者稱，這三名男子在南加聖伯納汀諾縣縣屬地 El Mirage附近的一條道路旁傾倒一具屍體。這具體被證實是 62 歲的華裔陳仁明(Renming Chen，譯音)，他是被槍殺身亡。

El Mirage 是一個擁有 1萬7000 人的社區，毗鄰南加州的莫哈韋沙漠（Mojave Desert）。

聖伯納汀諾縣警局兇殺案偵探正在尋找這三名男子。

聖縣警局說， 6月3日週五下午 3 點 45 分左右，一名駕駛者在 Sheep Creek 路上發現這些人正在丟棄一個人，將一個人放在開闊沙漠旁邊的路邊，於是撥打 911，之後看到他們走路離開。聖縣警局員警和護理人員趕到現場，並進行急救，但陳因明顯的槍傷在現場被宣告死亡。

62 歲的陳仁明的屍體，是在 El Mirage 的 Sheep Creek Road 和 Bookasta Road 交叉口附近被發現。

事件中的三名嫌疑人仍然不知下落，聖縣警局正在尋求公眾幫助，以獲取任何導致他們被捕的信息。

聖縣警局要求任何有信息的人撥打 909-387-3589， 聯繫偵探瑟曼（ Shawn Thurman）。 匿名提示可以留在 800-782-7463 或 www.wetip.com。

加州 南加 華裔

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