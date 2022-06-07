我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抓起學生重摔地上 紐約市初中教師涉攻擊被捕

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

南加內陸小飛機墜落民宅院內 1人重傷

河濱訊
河濱縣發生小型飛機墜落事故，飛行員受重傷送醫。（KTLA）
河濱縣發生小型飛機墜落事故，飛行員受重傷送醫。（KTLA）

一架小型飛機7日上午墜落在南加河濱縣海梅特市（Hemet）居民院落，飛行員受重傷送醫。目前尚不知什麼原因導致小飛機失控墜地。

警方在當日上午約9時30分接到小飛機墜地報警，位於市區Warren街，臨近Mustang Way。機上只有一名飛行員，在事故中受重傷送醫，地面居民沒有受傷。據稱，小飛機在墜地時衝向居民院落一面磚牆，落在院子中，居民住宅窗子受損，部分機身燃火。

當地一位目擊者描述事故發生前，正與太太前往超市購物的路上，突然看見有小飛機墜落，「小飛機接觸地面時揚起灰塵，然後發生起火。」居民趕緊撥打911報警，也到經過的一個消防站求助。

居民Michael Deardorff 說，失事小飛機似乎剛離開附近機場向西飛去，但突然不知什麼原因，向南急轉，然後高度愈來愈低，最後很快開始墜落。

前往事故現場救援的包括海梅特市消防局、河濱縣警方等單位。

這是進入6月以來，內陸發生的第二次小型飛機事故。上一次事故發生在6月2日，一架小型飛機失控墜落在聖伯納汀諾縣縣屬地沙漠社區Lucerne Valley，機上只有一名飛行員，在事故中死亡。地面沒有人員受傷。

事故發生地位於勝利谷（Victorville）以東以及大熊湖北邊，海拔2950呎。失事小型飛機是單引擎Hornet (大黃蜂），通常屬於運動型、超輕型飛機。

南加 機場

上一則

加州期中初選現場直擊 聖谷投票所冷冷清清

延伸閱讀

俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押

俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押
發帖「攻擊校園」 內陸高中生被捕 查獲幽靈槍

發帖「攻擊校園」 內陸高中生被捕 查獲幽靈槍
南加內陸高中學生威脅攻擊校園被捕 自組幽靈槍

南加內陸高中學生威脅攻擊校園被捕 自組幽靈槍
南加內陸警方擊斃銀行持槍搶匪

南加內陸警方擊斃銀行持槍搶匪
小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離

小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離
6月7日起迎熱浪 南加內陸高溫百度

6月7日起迎熱浪 南加內陸高溫百度

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57

超人氣

更多 >
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝