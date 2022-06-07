南加內陸小飛機墜落民宅院內 1人重傷

河濱縣發生小型飛機墜落事故，飛行員受重傷送醫。（KTLA）

一架小型飛機7日上午墜落在南加 河濱縣海梅特市（Hemet）居民院落，飛行員受重傷送醫。目前尚不知什麼原因導致小飛機失控墜地。

警方在當日上午約9時30分接到小飛機墜地報警，位於市區Warren街，臨近Mustang Way。機上只有一名飛行員，在事故中受重傷送醫，地面居民沒有受傷。據稱，小飛機在墜地時衝向居民院落一面磚牆，落在院子中，居民住宅窗子受損，部分機身燃火。

當地一位目擊者描述事故發生前，正與太太前往超市購物的路上，突然看見有小飛機墜落，「小飛機接觸地面時揚起灰塵，然後發生起火。」居民趕緊撥打911報警，也到經過的一個消防站求助。

居民Michael Deardorff 說，失事小飛機似乎剛離開附近機場 向西飛去，但突然不知什麼原因，向南急轉，然後高度愈來愈低，最後很快開始墜落。

前往事故現場救援的包括海梅特市消防局、河濱縣警方等單位。

這是進入6月以來，內陸發生的第二次小型飛機事故。上一次事故發生在6月2日，一架小型飛機失控墜落在聖伯納汀諾縣縣屬地沙漠社區Lucerne Valley，機上只有一名飛行員，在事故中死亡。地面沒有人員受傷。

事故發生地位於勝利谷（Victorville）以東以及大熊湖北邊，海拔2950呎。失事小型飛機是單引擎Hornet (大黃蜂），通常屬於運動型、超輕型飛機。