爾灣華生創辦非營利組織幫助青少年預防性暴力 獲表揚

5月20日，家庭暴力庇護所 Laura's House頒發頒發「光明未來青年獎」，給We Rise Above，圖中為Katherine Yu。（ Katherine Yu提供）

青少年如何學會保護自己，預防發生在身邊的性暴力傷害。南加橙縣爾灣 （Irvine）高中生創辦一個非營利組織，幫助當地青少年預防性騷擾 和性暴力，並因此被表彰。

11年級華裔高中生 Katherine Yu，去年3月創辦爾灣聯合學區We Rise Above （IUSD WRA），這是一個以學生為主導的全國性非營利組織，探討青少年如何避免遭遇性暴力傷害。5月20日，當地家庭暴力庇護所Laura's House 頒發「光明未來青年獎」（Brighter Futures Youth Award），以表彰這個組織的貢獻。

談及創辦初衷，Katherine表示，自己身邊的同學、朋友曾遭遇過性侵 犯，「我有一個台灣同學，參加美國夏令營時，男生約她到房間，女孩當時就感覺自己被侵犯，這只是其中一個例子，有很多跟我一樣15-17歲的女生，常常會有類似遭遇。」

Katherine還提到，身邊一些男生也會遭遇性侵犯，而大部分的侵犯都發生在男女生約會期間。正因為侵犯事件就發生在自己身邊，促使 Katherine 創辦這個組織，主要目的就是為了探討年輕人，在面對兩性關係時如何保護自己。

Katherine和她的同伴們會定期發帖討論，如何發現自己有沒有被性侵犯，「如果沒有經過同意被觸摸，或者對方說一些讓自己不舒服的話，這些都要引起注意。想要維持一個健康的男女朋友關係，就要雙方事先同意一個不能逾越的界限。」

Katherine提及，自己所在的學校，並沒有傳授關於如何預防性暴力的知識，「今後當我們上大學時，那會是一個完全不同的世界。對我們來說，儘早擁有這方面的安全意識非常重要。」

同時，IUSD WRA與一些社會機構合作，用各種方式幫助遭遇性侵犯的受害者，讓青少年知道應該如何求助，並保護自己。該組織還舉辦捐贈活動以支持 OC Human Options，並為住在 Laura’s House 的人們製作手鐲和卡片，表示鼓勵和支持。IUSD WRA 是 We Rise Above 的一個當地社區分會，後者於 2019 年創立，旨在實施預防性暴力計畫，對學生和公眾進行性暴力教育，並與倖存者合作，為所有人創建一個公開發表意見的環境。