洛縣華人餐廳疫情新方向 進軍主流及文化導向

頤東精點招牌椰子兔子點心。（記者張宏／攝影）

疫情 後的中餐廳有的勉強維持，有的關門大吉，而那些疫情生存下來走偏高檔路線的中餐廳則有新方向，有的進軍主流市場，在主流地點開店，有的則蓄勢待發，要走凸顯中華文化的高端中餐路線。

米其林一星餐廳那家小館經過兩年多的疫情，現在生意已恢復到疫情前的樣子。老闆那靜林表示，對於一家餐廳來說，保持客流很重要，經過疫情，現在餐廳進入平穩期。雖然有很多人建議他們進軍主流市場，或在爾灣等地開設類似風格的餐廳，但是他認為現在還不是最佳時機，因為諸如通脹等問題還沒有塵埃落定。

他說，在美國如果做高檔中餐，一定要輸出中華文化才能有自身特色，比如園林的設計搭配中國古董裝飾等，菜式也要根據不同的群體有區別和定制，甚至是像比佛利山 的一些餐廳那樣，由餐廳選客人，這才是真的高端。

走港式精品點心路線的Chef Tony Dim Sum（頤東精點）因為疫情停滯的巴沙迪那分店日前重新開張，老闆何惠東表示，巴沙迪那分店位於老城鬧市區，地理位置非常好，尤其能吸引更多主流客群。餐廳分上下兩層，面積4000多呎，可同時容納100多人用餐。為滿足不同族裔民眾的需求，這個分店還設有酒吧，這也是中餐館 少有的。

他說，與傳統的港式飲茶不同，餐廳以簡約時尚的裝修風格為主，店內設有玻璃蒸點房，讓食客看見所有點心都是即點即蒸。餐廳招牌的鬼馬炸兩、金箔蝦餃皇、黑松露燒賣等，不僅反映廣東菜餚特點，且加入了精緻裝飾和高質原料，更能吸睛主流客人。未來還會開發新品種，吸引更多族群。