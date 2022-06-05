我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IPO熱潮消退 歐美企業今年來上市籌資額銳減90%

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

洛縣前警局局長李貝卡夫婦 力挺Eli Vera選該職

記者楊青／洛杉磯報導
前洛縣警察局局長李貝卡（左起）、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名設計師Amir Bahadori、成明萃。（成明萃提供）
前洛縣警察局局長李貝卡（左起）、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名設計師Amir Bahadori、成明萃。（成明萃提供）

6月7日初選中挑戰洛杉磯警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）的八位競選人中，包括洛杉磯縣警察局技術與支持部門主任（Chief of the Technology and Support Division at LASD）Eli Vera，這位擁有32年警齡的資深高階警官，目前得到洛縣警察局前局長李貝卡和太太成明萃的大力支持。

為Eli Vera背書的還有職業警察協會（PPOA），加州律師、法官協會（CASE），阿蘇薩警察協會，洛杉磯以色列民主黨等。

成明萃在6月7日初選投票前給友人的一封信中表示，在先生李貝卡擔任洛杉磯縣警局局長16年期間，他與許多被分配為他的司機和副手的警官們一起工作，其中包括Eli Vera。最初Vera只是一名普通警官，但他非常勤奮，渴望學習，思維開闊，不斷創新，最重要的是，他表現出對同事和社區及民眾無限的善良和仁愛。

成明萃表示，即使在他們轉移到其他部門和工作之後，李貝卡也一直與當年的部下保持良好關係和經常聯繫，李貝卡不斷提醒他們成為一名領導者的特質，包括對他們的家庭、部門和社區民眾承擔其責任。

李貝卡和成明萃認為，Vera具備成為下一位洛杉磯縣優秀警察局長的必要品質，他能夠勝任警長工作，為洛杉磯縣的民眾帶來安全的工作和生活環境。

作為洛縣警察局技術與支持部門的頭，Vera主要負責整個洛縣警察局通信、數據系統、記錄和識別服務總體運作和調度，其管理的預算總額約為2.5億元。之前，他認為洛縣警局中央分局局長，負責監管阿瓦隆、世紀、康普頓、東洛杉磯、和南洛杉磯等六個分局的工作。

Vera表示，他的執法生涯從1989年開始，當時他被分配到男子中央監獄工作。1992年調到林伍德分局，後來到世紀分局擔任巡警，多年的一線執法經歷給他很多鍛煉和第一手的經驗，並建立了與社區的强大關係。他認為，瞭解民眾的擔憂和需求，並建立警察與百姓深入的合作夥伴關係，是為社區提供優良公共治安的重要渠道。

他表示，如果當選，他的工作重點將包括提升公共安全，重建公眾對洛縣警局的的信任，重建洛縣警察局與洛杉磯縣政府的關係，為洛縣警局提供明確發展方向，培養警局公平和包容的文化氛圍。

前洛縣警察局局長李貝卡（左起）、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名...
前洛縣警察局局長李貝卡（左起）、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名設計師Amir Bahadori、成明萃。（成明萃提供）
洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera（左起）、知名設計師Amir Baha...
洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera（左起）、知名設計師Amir Bahadori、成明萃、Amir Bahadori的牙醫女友Amy Nasiri、洛縣警局前局長李貝卡。（成明萃提供）
前洛縣警察局局長李貝卡（左起）、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名...
前洛縣警察局局長李貝卡（左起）、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名設計師Amir Bahadori、成明萃。（成明萃提供）

警察 洛杉磯 洛縣

上一則

南加范杜拉縣垃圾箱發現被肢解的屍體 兒子被控殺母

下一則

世界晚報╱血腥周末 兩城大規模槍擊 至少6死25傷

延伸閱讀

洛縣警長記者會 遭抗議者鬧場中斷

洛縣警長記者會 遭抗議者鬧場中斷
洛縣警長維拉紐瓦記者會被鬧場 市長候選人梁家訓遭圍攻

洛縣警長維拉紐瓦記者會被鬧場 市長候選人梁家訓遭圍攻
洛杉磯縣警察局局長選舉 維拉紐瓦 過半西裔選民支持

洛杉磯縣警察局局長選舉 維拉紐瓦 過半西裔選民支持

洛縣警打擊捷運遊民騷擾 動員特勤探員遏阻群聚、用毒

洛縣警打擊捷運遊民騷擾 動員特勤探員遏阻群聚、用毒
多名亞裔領袖 力挺洛縣警長維拉紐瓦連任

多名亞裔領袖 力挺洛縣警長維拉紐瓦連任
贊助維拉紐瓦競選 未涉違法

贊助維拉紐瓦競選 未涉違法

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機