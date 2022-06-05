洛杉磯縣發布河流總體規劃 旨在改善水質量

洛縣發佈了洛杉磯河流總體規劃，供洛杉磯縣縣政委員會審議和通過。（線上發佈會視頻截圖）

洛杉磯 縣日前發布河流總體規劃，供洛縣 縣政委員會審議和通過，作為沿洛縣51哩河流進行公平、匯入和基礎設施改善的框架。規劃旨在為從卡諾加公園（Canoga Park）到長堤（Long Beach）的河流，制定全面的願景。

該規劃是一個支持公平獲得清潔水和開放空間的框架，為洛杉磯河流所涵蓋的多元化社區提供一個公平向前邁進的實質性步驟。歷經四年規劃過程，包括一個由41名成員組成的指導委員會、13次公共社區會議和15次與10個社區夥伴組織協調的活動，讓數千縣民親自參與，並在網上獲得近100萬次曝光。

洛縣公共工程局副局長厲利（Keith Lilley）表示，這個河流規劃非常重要，能夠幫助改善水質量，延續原住民文化和傳統。河道一開始用於預防洪災，2016年開始進一步推廣。目標是改變河流域，保護環境，增加開放空間，尊重這一片區域的文化多樣性。

厲利表示，20年以來，降水量一直不夠多，一旦氣候變化後洛縣的降雨量增多，就會面臨更多風險。解決這個問題除了種樹、除去水泥，還需要整體規劃。目前規劃已完成，需要了解資金的潛在來源和解決方案，這是下一步工作，目前還沒有具體資金來源。

洛杉磯東南合作組織主任弗蘭科（Wilma Franco）表示，生活質量是由生態環境所影響，大家生活的地方存在空氣環境污染，社區面臨新冠疫情 打擊，現有的規劃要持續聽取社區聲音，確保更多非營利組織和少數族裔群體參與其中，使更多群體在項目中受益。

東南亞社區聯盟創始人崔恩（Sissy Trinh）表示，華埠是洛縣最貧窮的社區之一，面臨嚴峻的居民流離失所問題。房地產中介卻以河流整體規劃為由炒作房價，讓有些居民反對河流規劃，擔心家園流失。如何讓更多人知道這個規劃的好處是一天挑戰。居民每天通行都會看到這些河流，對他們來說可能只是不起眼的小水溝。當局現在會有巴士把學生們帶去不同的河流，讓他們體驗，感受河流治理的重要性。

再談到什麼樣的社區會從這樣的項目中受益時，崔恩表示，環境污染嚴重和住房不合格的社區會從中受益，針對不同情況的社區有不同解決方案，不能一刀切。

項目建築師和規劃師竹森（Tensho Takemori）表示，過去四年中和很多機構合作，在不同的社區進行數據調查，貫徹實施規劃，現在洛縣東部河道水泥河床比較軟，如果不大幅度預防洪水風險，從而導致數萬人流離失所，就無法移除河道的混凝土，這需要找到合理方案，減少負面影響。

新的總體規劃是唯一一個涵蓋51英里所有洛縣河流的規劃。在優先考慮關鍵基礎設施改善、公園通道和沿河水資源的同時，總體規劃針對氣候不穩定、解決生物多樣性損失、支持新冠（COVID-19）疫情恢復、緩解住房短缺，並保持住房負擔能力。同時將最新的研究和科技數據與社區參與努力結合起來，以支持洛縣的環境和社區健康，滿足河流附近社區的具體需求。