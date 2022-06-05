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田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

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南加內陸警方擊斃銀行持槍搶匪

聖伯納汀諾訊
南加內陸警方射殺一名銀行持槍搶匪。（警方提供）
南加內陸警方射殺一名銀行持槍搶匪。（警方提供）

南加聖伯納汀諾縣近日發生一起銀行搶案，警方追擊持槍搶匪，在雙方交火中最終將搶匪擊斃。

案件發生在上周四（6月2日）午後。聖伯納汀諾縣警方表示，當天午後約3時30分，警方接到報警，稱在大坪市（Grand Terrace）一家銀行遭到持槍歹徒搶劫，搶匪未得逞駕車跑走。稍後不久，科爾登市（Colton）警方也接到報警，稱位與市區東華盛頓街2005號大通銀行（Chase Bank）有搶劫發生，警方鎖定嫌犯車輛並追擊。

警方發言人霍爾塔表示，警方追擊歹徒至聖伯納汀諾市第五街與D街交匯處，雙方交火，警方最終將歹徒擊斃。據目擊者說，整個交火過程，雙方發射了20多發子彈。聖伯納汀諾市警方於當日午後約4時14分趕來支援。在交火中有人受傷。

就在一周前，內陸安大略市（Ontario）警方也擊斃一名嫌犯。警方在例行攔撿可疑車輛時，嫌犯駕車突然逃脫。警方隨後追趕，經過多個城市，最終嫌犯在波莫那縣屬地區與另一輛車發生車禍，嫌犯棄車跑走。因嫌犯持槍，警方動用警犬追擊。最終警方將嫌犯擊斃。安大略市警方表示，尚不確定當時嫌犯是否開槍。

警方說，與嫌犯發生車禍的男子受輕傷，並配合警方調查。聖伯納汀諾縣警方正在調查這起案件，以確定警方開槍射殺嫌犯是否違規。

車禍 南加

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