洛縣新開522個投票中心 選民周末提前現場投票

加州6月7日初選，洛杉磯縣本周末開放642 個投票站供選民提前投票。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 縣選務局(RR/CC)局長 Dean C. Logan 4日宣布，在 6 月第二個週末，又有 522 個投票 中心新開放，提供選民在6 月7日初選日之前投票；加上原已開放的投票點，洛杉磯縣總計有 642 個投票站可以提前投票。

洛杉磯縣現有開放的投票站，每天上午10 點至晚上 7 點提供選民現場投票，或送回已經填寫完成的郵寄選票。在星期二選舉日當天，每個投票站的開放時間為上午 7 點至晚上 8 點。疫情期間嚴格執行政府防疫要求和衛生規定。

此次期中選舉 ，選民將會選出下一任州長、州檢察長、民意代表、洛杉磯縣政委員和警長，以及洛杉磯市長和議員，還有地方市議員和學區教委或理事等。

加州6月初選採用「前兩名初選系統」（top-two primary system），該體制由選民在2010 年通過「選票措施案」（ballot measure）後，並於 2011 年 1 月生效。初選時，所有的公職候選人都列名在一張選票上，但是只有拿下前兩名高票才能進入11月決選，無論他們的政黨屬性。這意味著來自同一政黨的候選人，也可以成為前兩名並競選同一職位。

但是，角逐洛杉磯市和縣的地方候選人，如果在初選中獲得超過 50% 的選票，就可能贏得了選舉，無須進入11月決選。此外，選民「提名候選人」（write-in candidate）只能在初選中使用，決選時沒有自己填寫候選人的選項。

洛杉磯縣投票中心地點位置的完整列表和在線地圖，選民可以在 LOCATOR.LAVOTE.GOV 在線獲取。