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去台灣騎單車旅行 30歲前三大觀光體驗

記者張宏／艾爾蒙地市報導
洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美菁英協會4日共同舉辦「i-Taiwan講座-台灣觀光講座」。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美菁英協會4日共同舉辦「i-Taiwan講座-台灣觀光講座」。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美菁英協會4日在洛僑中心共同舉辦「i-Taiwan講座-台灣觀光講座」，活動邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長施照輝擔任講員，為台美第二代的洛杉磯台美菁英協會成員介紹台灣疫情之後的新秘境、新景點。

洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永表示，為了讓台美二代更好了解台灣，僑教中心和觀光局合辦了這場活動。同時也向大家介紹僑委會推出的僑胞服務手冊，手冊內容包羅萬象，有護照申請、所得稅、回台投資、選舉權利和全民健保等多種內容的第一手資訊。雖然目前還未有英文版，但很快就會推出。

施照輝則帶來台灣的觀光旅遊訊息，他表示，在坐多是年輕人，體力充沛，鼓勵年輕人於30歲前完成三大觀光體驗，包含：「登高山」、「環島」及「跳島旅遊」，尤其台灣的「環島1號線」、25條環支線及14條連絡線約2690公里，及國家風景區內自行車道，都有完整騎乘路線及優良的騎乘環境，很適合從自行車景點體驗台灣。

施照輝表示，環島沿線的酒店和交通系統也日益完善，大家可搭配多種交通工具，即使是在台北也可使用YouBike微笑單車穿行在大街小巷，感受低碳環保的旅行。今年觀光局宣傳主軸是2022年多元主題旅遊觀光PLUS，推動文化、生態、樂活、美食養生等多元主題，文化主題包含節慶、部落、客庄小鎮、藝文博物館，生態包含親山、親海、地質賞花鳥蝶，樂活包含自行車、鐵道、馬拉松、綠(古)道、美食包含溫泉、米其林、美食展夜市等。

他說，台灣內部持續提升服務品質，透過創意遊程包裝，舉辦四季節慶活動，例如春季2023台灣燈會在台北、夏季的寶島仲夏節、台灣美食展、秋季的自行車節、冬季的台灣好湯活動，透過交通便捷的台灣觀巴、台灣好行旅遊公車、高鐵、火車捷運巴士、YouBike等等串連，在台灣旅遊根本不用開車，對洛杉磯民眾來講，這就是一種永續旅遊體驗。現在台灣防疫政策也日漸緩解，鼓勵大家尤其是台美二代去台灣感受其衣食住行、城市小鎮、山脈海洋等多重美麗。

（從左至右）洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永、台美菁英協會Cindy Lee和經文處...
（從左至右）洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永、台美菁英協會Cindy Lee和經文處觀光組組長施照輝及其同事合影。（記者張宏／攝影）

觀光 洛杉磯 美食

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