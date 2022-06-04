百果園農夫市集 園藝愛好者歡喜交易

園藝專家許希聖。（記者王若然／攝影）

6月4日周六，南加州 眾多園藝愛好者齊聚一處庭院售物（Yard Sale)，現場提供的農作物和園藝用品價廉物美，一上午約有300人參與，可能是華人 社區最熱鬧的庭院售物活動了。

影音: 記者王若然

該活動是由「有機園藝與藝術基金會」主辦，發起人園藝專家「花哥」許希聖將其稱為「百果園農夫市集」。雖然是小型的庭院售物活動，但參加者很多，現場十分熱鬧。許希聖介紹，這次活動開放給喜歡園藝的朋友，將家中植物果樹苗等農作物拿來廉價賣出。他說，該活動也為了鼓勵民眾有機種植，在自家後院多享受務農的快樂。

許希聖說，現場交易的農作物有荔枝樹、龍眼樹、蓮霧樹等，價格比一般苗圃售價便宜，還有園藝朋友出售的肥料土，比Costco的還要便宜。還有人將自己養的雞也拿來賣。為了吸引民眾，現場還有臭豆腐攤，愛好者還可以與各位園藝達人交流種植心得，十分熱鬧。

許希聖去年舉辦了四次庭院售物活動，次次客人爆滿，甚至有一次半天來了約400人。此前該活動每月都會舉辦一次，但因參與人數眾多，當地波莫納（Pomona）市政府對該庭院售物頗有微詞。許希聖說，後來便謹遵市政府規定，每年可以舉辦四次，每次在周末舉行。他說，好在附近鄰居都很友好，社區裡停車很方便，這讓活動順利舉行。庭院售物活動今年初已經辦過一次，這次是第二次，許希聖表示，還將在9月、12月舉辦兩次。