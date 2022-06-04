洛縣高傳染性變種病毒急增 室內戴口罩可有效保護

當下Omicron 亞譜系具高度傳染性，室內戴口罩可以有效防護。（階進基金會）

據洛杉磯縣公衛局3日下午最新數據，因為COVID-19傳染，當日新增 5051 例陽性病例和 10 例死亡病例。由於高度傳染性的Omicron 亞譜系（sub-lineages）在全縣占主導地位，因此戴口罩 是居民可以在所有室內環境中，幫助保護自己和他人的基本安全措施。

BA.2 Omicron 變體繼續減少，但不包括 BA.2 亞譜系。相比之下，更具傳播性的 BA.2.12.1 亞譜系佔陽性測序標本的 40%。疾病控制和預防中心（CDC）的建模估計預測，BA.2.12.1 現在是美國的主要變體，在截至 5 月 28 日的一周內，已佔全國測序標本的 59%。

在這個病例率顯著上升的時期，由於新的高度傳染性病毒株的擴散，這些病毒能夠逃避一些疫苗對傳播的防護，因此，在室內戴口罩可以提供強有力的保護，防止 COVID-19 的傳播。大量可信的研究證明，戴口罩可以有效降低個人風險，並且減緩社區中的病毒傳播。

最近的兩項研究強調了掩蔽的有效性。第一項研究著眼於 2021 年大部分時間裡加州人戴口罩的情況。他們發現，與自稱在室內公共場所從不戴口罩的人相比，自稱在室內公共場所始終戴口罩的人檢測 呈陽性的機率要低 56%。此外，與報告從未戴口罩的人相比，報告佩戴N95 或 KN95口罩的人，檢測呈陽性的機率降低了 83%。

第二項研究著眼於阿肯色州學校蒙面的影響。他們發現，與沒有口罩要求的學區 相比，2021 年秋季有佩帶口罩要求的學區，他們的教職員工和學生的 COVID-19 病例率降低了 23%。

這兩項研究都反映了正確佩戴口罩和個人使用口罩質量的差異，並且仍然表明口罩可以保護個人和社區。