我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏東正教修道院受戰火波及 500年歷史建築陷火海

不等馬斯克砍人 一些特斯拉員工已有跳槽念頭

洛縣高傳染性變種病毒急增 室內戴口罩可有效保護

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
當下Omicron 亞譜系具高度傳染性，室內戴口罩可以有效防護。（階進基金會）
當下Omicron 亞譜系具高度傳染性，室內戴口罩可以有效防護。（階進基金會）

據洛杉磯縣公衛局3日下午最新數據，因為COVID-19傳染，當日新增 5051 例陽性病例和 10 例死亡病例。由於高度傳染性的Omicron 亞譜系（sub-lineages）在全縣占主導地位，因此戴口罩是居民可以在所有室內環境中，幫助保護自己和他人的基本安全措施。

BA.2 Omicron 變體繼續減少，但不包括 BA.2 亞譜系。相比之下，更具傳播性的 BA.2.12.1 亞譜系佔陽性測序標本的 40%。疾病控制和預防中心（CDC）的建模估計預測，BA.2.12.1 現在是美國的主要變體，在截至 5 月 28 日的一周內，已佔全國測序標本的 59%。

在這個病例率顯著上升的時期，由於新的高度傳染性病毒株的擴散，這些病毒能夠逃避一些疫苗對傳播的防護，因此，在室內戴口罩可以提供強有力的保護，防止 COVID-19 的傳播。大量可信的研究證明，戴口罩可以有效降低個人風險，並且減緩社區中的病毒傳播。

最近的兩項研究強調了掩蔽的有效性。第一項研究著眼於 2021 年大部分時間裡加州人戴口罩的情況。他們發現，與自稱在室內公共場所從不戴口罩的人相比，自稱在室內公共場所始終戴口罩的人檢測呈陽性的機率要低 56%。此外，與報告從未戴口罩的人相比，報告佩戴N95 或 KN95口罩的人，檢測呈陽性的機率降低了 83%。

第二項研究著眼於阿肯色州學校蒙面的影響。他們發現，與沒有口罩要求的學區相比，2021 年秋季有佩帶口罩要求的學區，他們的教職員工和學生的 COVID-19 病例率降低了 23%。

這兩項研究都反映了正確佩戴口罩和個人使用口罩質量的差異，並且仍然表明口罩可以保護個人和社區。

口罩 檢測 學區

上一則

南加聖谷彩虹旗飄揚 華人區包容LGBTQ群體

延伸閱讀

想和你去吹吹風

想和你去吹吹風
烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

住院超過去年夏季最高峰 阿拉米達縣重啟室內口罩令

住院超過去年夏季最高峰 阿拉米達縣重啟室內口罩令
亞凱迪亞學區選舉 3人爭2席 華裔張奔拚出頭

亞凱迪亞學區選舉 3人爭2席 華裔張奔拚出頭
脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增

脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增
特別預算砸64億買口罩 高金素梅：醫護是否穩定收到

特別預算砸64億買口罩 高金素梅：醫護是否穩定收到

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18

超人氣

更多 >
英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接
涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了
拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭
南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校
俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯