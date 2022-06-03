洛縣警長維拉紐瓦記者會被鬧場 市長候選人梁家訓遭圍攻

抗議者轉而圍攻梁家訓，數次和梁家訓有肢體碰撞。（記者李雪／攝影）

正尋求連任的洛杉磯 縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）3日在洛市中心舉行新聞發佈會，聚焦犯罪及遊民 激增，但現場出現抗議者打斷活動。而抗議者隨後發現正到附近探訪小商家的市長候選人梁家訓（Kevin de León），一度險釀肢體衝突讓他不得不離開。而維拉紐瓦得以脫身探訪小商家。

（視頻來源：記者李雪）

據維拉紐瓦團隊表示，位於洛市中心的奧維拉街(Olvera Street)曾一度淪為遊民營地，但在維拉紐瓦警長的領導下，通過「遊民外展服務隊(HOST)」，僅在三周內就成功改善當地情況，並為遊民安置了住處。競選團隊表示，「奧爾維拉街是一個典型案例，充分說明通過共同協作與領導，可以解決任何難題，並証明了我們不必妥協現狀」。

當天的活動在Placita Olvera小廣場舉行。多名民選官員出席，紛紛發言表示對維拉紐瓦連任的支持，除了華裔前核桃市市長蘇王秀蘭，還有前洛杉磯市市議員Dennis Zine、前參議員Gloria Romero、洛杉磯奇卡諾拉丁裔移民娛樂部代表等。

但當維拉紐瓦上台準備講話時，幾名年輕男子持手機邊錄視頻、邊試圖闖入會場表達抗議，其中還有兩名亞裔 男子。他們指維拉紐瓦是法西斯、大富翁，不顧人民死活，並對現場官員比中指和謾罵。而維拉紐瓦則表示，這些人會把這些小視頻傳到網上顯示自己多「勇敢」，但其實就是行使了更極端的手段。他還質問幾名抗議者，「當有人在街上死去的時候，他們在哪兒，他們幫助了多少遊民，他們說服了多少孩子不要加入幫派」，他進而又問，「誰付給你們錢（讓你們來抗議的），你們看起來這麼年輕，現在正是工作時間，你們來這裡（抗議）拿了多少錢？」

原本維拉紐瓦要在新聞會上重點介紹洛縣每個簽約城市正在使用的成功 HOST 模式的案例，但由於抗議者鬧場，演講無法進行，於是維拉紐瓦乾脆走向奧維拉街準備探訪小商家。

可是抗議者也如影随形，這時競選市長的梁家訓也正好出現。抗議者們立即轉移目標圍上他，並大聲指責他四年後就打算競選副州長，「你只是把我們的社區當跳板」，並質問他為何警察每周都在小東京清理遊民營，聲稱有遊民因此死去。一名亞裔抗議者還質疑梁家訓自稱亞太裔代表，「但你殺了小東京的亞太裔社區成員，當他們在等待住房時」。

由於現場比較狹小，梁家訓數次和抗議者有肢體碰撞，他一次曾試圖拿下抗議者靠太近的手機，險些引起肢體衝突。梁家訓只好在數分鐘內放棄造訪計劃乘車離開。而原先被鬧場的維拉紐瓦則得以順利造訪小商家，並和業主們互動。

事後本報向梁家訓競選團隊求證，確認梁家訓並未表達支持維拉紐瓦，當天也並非到現場參加維拉紐瓦的活動，他只是正巧造訪奧維拉街的小商家而已。

雖然維拉紐瓦表示已經清理了該區域的遊民，不過當天的活動後還是有零星遊民在廣場周邊活動。但洛市中心以及其他社區不斷增長的遊民數量，已成為此次選舉大部分參選者及選民最關注的話題之一。

維拉紐瓦承諾在下一任期內將竭盡全力減少犯罪和遊民，並為洛縣居民恢復原有的公共安全秩序及保障。他強調這些成功治理的案例，都為他下一任期奠定了堅實的基礎。