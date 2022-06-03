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加州選舉民調：州長紐森超對手40% 檢察長邦塔領先一倍

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
加州期中選舉民調，州長紐森超越對手40%。（本報檔案照）
加州期中選舉民調，州長紐森超越對手40%。（本報檔案照）

柏克萊加州大學（UC Berkeley）政府研究所和洛杉磯時報（Los Angeles Times）3日(本周五)公布一項選舉民意調查，目前沒有挑戰者對州長紐森（Gavin Newsom）或州檢察長邦塔（Rob Bonta）構成威脅。事實上，計票結果將會落差很大，紐森領先對手40%，邦塔也超越對手一倍。

該項聯合民意調查發現，50% 的受訪選民對於選擇紐森或共和黨籍州參議員達勒（Brian Dahle）之間，存在著驚人的40個百分點的差距。挑戰者僅被10%的選民青睞，差距之大在選票上領先所有其他候選人。相比之下，只有 16%選民表示尚未決定。

在加州檢察長的競選中，民調最大的新聞可能是，儘管一位備受矚目的「無黨派偏好」候選人做出了努力，但這場角逐很可能導致邦塔在 11 月面臨兩名共和黨人中的一位對決。民意調查發現，只有 6% 的受訪選民選擇了沙加緬度檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，她在 2018 年放棄了與共和黨的關係，而四倍的選民更喜歡其他兩位知名的共和黨人——律師厄爾利（Eric Early）和霍赫曼（Nathan Hochman）進入到11月決選。然而，邦塔的民意支持度遠遠超過了挑戰者，他贏得了 46% 受訪選民的支持。

對於那些正在考慮下周二投票給誰的選民來說，也不可能在加州最重要的兩場選舉中，做出任何意外的抉擇。

加州期中選舉民調，檢察長邦塔領先挑戰者一倍。（選舉官網）
加州期中選舉民調，檢察長邦塔領先挑戰者一倍。（選舉官網）

共和黨 加州大學 紐森

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