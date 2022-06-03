洛杉磯市長候選人卡魯索訪國泰公寓與耄老共慶端午

華埠國泰公寓居民熱烈歡迎洛杉磯市長候選人卡魯索（中）來訪。（記者張庭瑜／攝影）

端午佳假前夕，洛杉磯市市長候選人卡魯索(Ｒick Ｃaruso)準備了應景粽子，在羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）陪同下，6月2日（週四）中午探訪位於華埠 的國泰老人公寓，提前派發粽子祝長輩們佳節快樂，並承諾當選後將為耄老們改善生活環境。

卡魯索表示，再次來訪國泰老人公寓，每每看到華埠附近區域發生治安案件，都讓他感到十分關切老人家們的安危。若當選上任後，他就會立刻改善該社區的治安，讓大家能再次安居樂業，安心生活。他形容華埠就像洛市中閃耀的一顆寶石，富含亞州文化底蘊；體驗端午節 對他來說十分新鮮，很高興與長老們一起共度佳節。

提及國泰大廈多次因租金 問題引發爭執，卡魯索當即表示，他會修訂相關法規，確保長老們不會因為惡意飆漲的租金被趕出公寓，並且加強改善該公寓的生活環境。

莊佩源表示，卡魯索是一位真正關心亞裔社區的人，在聽聞老人公寓慘境後，十分激動並立即探望耄老們，商量改善對策。這方面讓他不像其他政客，他是一位正正經經願意為民眾服務的候選人，希望華埠民眾能給卡魯索一個機會，將選票投給他。

據了解，卡魯索此先也曾因為該老人公寓電梯停擺，現場查訪並協助解決問題。因此，此次來訪受到了眾多居民的熱烈歡迎。一位居民表示，自從卡魯索造訪大廈後，自己已轉為他的「熱衷粉絲」，並在家中擺設他的照片。他還說到，「看他的面相就知道是一位心善的好人」，並在卡魯索離去時多次大喊「上帝保佑你」！

當日一同造訪的還有洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）的社區代表吳忠國（Jimmy Wu）、國泰老人公寓議會會長兼總裁譚汝衡（Ne Hom）。