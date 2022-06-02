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洛縣民宅大火 一度火光沖天 華人屋主兩輛名車全毀

記者張庭瑜/聖瑪利諾市報導
燒毀的兩輛車輛。（記者張庭瑜╱攝影）
燒毀的兩輛車輛。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）位於東加利福尼亞街的一處民宅（East California Boulevard），5月6日清晨約5點30分突發大火，聖瑪利諾消防局指出起火點為車庫。 

聖瑪利諾市一向有華人的「比佛利山」（Beverly Hills）之稱，除了因為房價貴，也與該市華人比例極高有關。據了解，發生火災的屋主為華人，已知其車庫裡的兩輛名車全被燒毀，車庫也需要全部重蓋。唯屋主當天拒絕接受本報記者採訪。

視頻來源：記者張庭瑜製作

針對這起火災，聖瑪利諾消防局局長（division chief）唐丹維爾（Mark Dondanville）指出，導致大火的起火點位於車庫，消防局約5點30分接獲通報，趕到現場時火勢已蔓延到主建築，隨後成功將火勢範圍控制在車庫，並於半小時內成功撲滅火勢，主屋部分只有少部分受煙霧損害，屋主及其家人已在火勢爆發前順利逃出，無人傷亡。而詳細起火細節還需待調查才能釐清。

唐丹維爾表示，消防局已增派三人持續調查，就目前調查的情況來看，相信這場意外並不是人為縱火，預估屋主損失超過15萬元，包含一輛型號M3的寶馬（BMW） 及型號為model 3的特斯拉（Tesla ）。

而在該場火災發生後，根據CBS電視台報導，除了聖瑪利諾消防隊趕到現場，鄰近城市、巴沙迪那的消防人員也趕至大火現場救援，現場一時火光沖天，濃煙密佈。

凌晨民宅突發大火。（CBS截圖）
凌晨民宅突發大火。（CBS截圖）

聖瑪利諾 華人 特斯拉

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