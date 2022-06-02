LAX租車設施竣工　將為世界上規模最大

洛杉磯國際機場 (LAX) 的綜合租車 (ConRAC) 的Ready Return/Idle Storage大樓竣工。（LAX提供）

經過超過400萬小時的工作，洛杉磯國際機場 (LAX) 的綜合租車 (ConRAC) 的Ready Return/Idle Storage大樓竣工，標誌著大樓一旦開放，將成為世界上最大的汽車 租賃設施。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，LAX目的是簡化和提升機場的乘客體驗。整合租車的設施（Consolidated Rent-A-Car）是為了來到洛杉磯的人們，提供世界級體驗願景的關鍵部分。該建築物的基礎設施目前到位，包括電梯和自動扶梯等。入住的出租車公司，可進行的一些改善工作，包括建造客戶體驗空間、等候區、辦公空間和出入口亭。

ConRAC設施佔地約630萬平方英尺，包括Ready Return/Idle Storage 大樓（客戶將在此取車和下車）、一個自動客運 (APM) 火車站，它將將該設施連接到在十分鐘或更短的時間內，到達中央候機樓區，及提供汽車租賃服務的Quick Turn Around大樓。總共澆築了23萬3000立方碼的混凝土來完成這些結構，使其成為僅次於五角大樓的美國第二大混凝土建築。

Ready Return/Idle Storage大樓可容納1萬8000輛汽車，包括出租汽車和員工停車位。五層結構將容納五家租車公司，13個租車品牌。