洛縣兩司機路怒 當街下車拳打腳踢 視頻全錄

一名司機將對方推倒在地面上後，繼續猛烈攻擊。（視頻截屏）

洛杉磯 縣托倫斯（Torrance）5月31日（周二）發生一起路怒事件，兩名司機當街互相襲擊毆打，目擊者用攝像機記錄下了兩人拳打腳踢的整個過程。據悉，案發後其中一名司機因襲擊重罪被捕。

影音來源：目擊者／記者邵敏後製

據托倫斯警察 局稱，這場因路怒引起的爭吵發生在托倫斯大道（Torrance Boulevard）和榆樹大道（ Elm Avenue）附近。警員Mark Ponegalek指出，事故發生時，其中一輛汽車 突然變道，之後猛踩剎車，導致後面的車輛試圖通過時發生交通碰撞。

從目擊者提供的視頻可以看到，碰撞事故發生後，兩名司機很快停車並下車，其中一名司機疾步上前，衝著對方迎面就是一拳。而後者迅速還擊，連連出拳，並將對方推倒在地面上，之後繼續猛烈攻擊。當時打得對方已經在地上不能動彈，但這名司機還是沒有罷手，甚至用腳繼續踢對方的身體和頭部。這場當街打鬥維持了足足三分鐘。

目擊者 Rachel Maestri 說： 「我馬上撥打 911報警，並開始敲鄰居的門，因為我看到情況似乎正在迅速升級。」Maestri 同時還叫了了一輛消防車趕到現場幫忙。

當局表示，涉案的兩名司機後都被送往醫院救治，其中一名 58 歲的男子因襲擊重罪被捕。警官Ponegalek認為，「這名嫌疑人開始是正當防衛，但當他採取防守擊倒對方後，仍然繼續毆打並腳踢對方時，這樣的行為就不再是保護自己。」