洛杉磯聯合學區發布吸食搖頭丸等非法藥物危險警告

洛杉磯聯合學區2日警告家長，有關芬太尼藥物吸食過量危險警示。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡地區三名十幾歲的女學生，上周在公寓內吸食可能含有芬太尼（Fentanyl）的搖頭丸後，洛杉磯聯合學區（LAUSD）2日向學生家長發出警告信，稱吸食芬太尼等非法藥物的青少年，恐會面臨「神經系統問題」的後果。

信中指出，三名女學生食用的搖頭丸，是在網上購買，這引起人們對洛縣 非法藥物服用過量情況日益增長的關注。

這三名青少年的年齡與細節，相關單位並未立即公布。

洛縣公共衛生局（LA County Department of Public Health）也發出警示，稱「我們鼓勵您與孩子討論出健康的選擇，及涉入非法藥物的危險性，特別是在我們進入年終慶祝活動和夏季時。」

事實上，青少年食用芬太尼時有所聞。近期河濱縣一名學校員工和其丈夫，因涉嫌向一所學校至少八名學生分發芬太尼，面臨刑事指控。

根據聯邦疾病防治中心 （CDC）數據，2021年，涉及吸食鴉片類藥物過量死亡人數，較前一年增加40%。此外，洛縣公共衛生局表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，與芬太尼相關藥物服用過量案例激增。