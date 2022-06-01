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美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

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美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

本報記者／洛杉磯報導
美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）
美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

疫情期間在美華人回國難，已成為一個普遍的共識，其中昂貴的機票更是讓很多人望而卻步，但最近有華人找到一條回國的捷徑，經由香港轉機回中國大陸，機票可以節約一大半。

視頻來源：記者邵敏

華人留學生 James 5 月 18 日從洛杉磯飛香港，票價1000多美金，他在香港隔離七天後再飛中國重慶，票價是300美金，因此整趟行程的機票總價在1500美金左右。而按照現在的市場價格，美國直飛中國大陸的經濟艙機票，票價幾乎都在1萬多美金以上，加上近期很多航班熔斷，回國機票一票難求。

從目前來看，華人選擇從香港轉機飛中國大陸，確實是一條捷徑，但洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，當時為 James 設計這條回國路線，心裡充滿忐忑，「這就像是第一個吃螃蟹的人，我們也是第一次嘗試這條路線，不知道能不能成功，走一步算一步，每一步都在探索。」

根據顧彬彬的陳述，住在鹽湖城的 James 原定 5月13日從洛杉磯直飛廣州，按照當時政策，需提前七天在起飛城市做核酸檢測，因此 James 5月6日就飛往洛杉磯。飛行途中，中國民航局發布最新熔斷通告，5月13日航班被熔斷。顧彬彬回憶說：「為了能讓他早日回國，我建議如果接下來航班還是不能正常起飛的話，那就選擇先飛香港，再飛大陸，試試這條回國路。」

5月1日香港政府正式宣布自疫情以來的對外開放，接受已接種新冠疫苗的非香港居民入境。在這樣的背景下，顧彬彬注意到了這條回國捷徑，「剛一開始，大部分業內人士都沒有關注這點，大家還沒想到可以從香港轉機回大陸。」顧彬彬花了幾天時間研究相關法規政策，認為James可以嘗試這條路線，「而且我在網上看到個別華人已經在走這條捷徑，從其他國家經香港回國，因此就建議客戶試試看。」

雖然是一條捷徑，機票價格也能便宜大半，但因為沒有太多先例可循，對於當時的James來說，這條路依然充滿諸多未知數。

5 月 18 日，James抵達香港，持中國護照的他依法只能停留七天，而香港對入境人員的防疫隔離時間也是七天，這就造成其中一個環節非常棘手，隔離結束後，James 要在飛往重慶的前48小時內，自行前往指定實驗室做額外的核酸檢測。顧彬彬說：「這個時間非常緊湊，來不來得及，我心裡也沒有底，只能走一步算一步，摸著石頭過河。」

為了能在最短時間內成功完成核酸檢測， 5月25日晚上12時，James 在隔離結束的第一時間，租車馬上奔赴指定實驗室，當時的檢測費用高達800多美金，「因為是一個人單獨預約檢測，所以特別貴，如果是團隊預約檢測就會便宜些。」

幾個小時後，James 終於成功踏上飛往中國重慶的航班，整個行程費用，除了1500元左右的機票外，再加上香港酒店的隔離費、檢測費、退票費、包車費等，總共花了4000多元。雖然增加了很多額外開銷，但這個價格比美國直飛中國1萬多的機票費用，足足便宜了一半多。

華人留學生 5 月 18 日從洛杉磯飛香港，再轉機回大陸，機票總價1500美金左...
華人留學生 5 月 18 日從洛杉磯飛香港，再轉機回大陸，機票總價1500美金左右。（受訪者提供）

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