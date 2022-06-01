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洛杉磯限水措施1日上路

編譯組／綜合報導
南加州面臨最嚴重乾旱，各地祭出嚴格限水令。（ABC 7）
南加州面臨最嚴重乾旱，各地祭出嚴格限水令。（ABC 7）

洛杉磯嚴格的限水措施，6月1日正式上路。

ABC 7電視台報導，1日起，洛杉磯限制每週只能澆水兩天，影響400萬人。部分地區更嚴格，居民每周只有一日可澆水。

這項限水令，在洛杉磯市議會以13比零全數通過後，由市長賈西提（Eric Garcetti）宣布。比南加州大都會水局（Metropolitan Water District of Southern California）早些時候下令一日澆水限制寬鬆些。

1日起，洛市居民室外澆水限制每周兩天，低於目前三天。周一和週五，允許居住在奇數街道地址居民澆水，周四與周日，允許住在偶數地址居民澆水。

用灑水器澆水的時間，限制在八分鐘。帶有節水噴頭的灑水器，限制澆水15分鐘。所有澆水時間都需在晚間或清晨進行，上午9時至下午4時，不允許在戶外澆水。

執法單位對違反限令者，從勸導教育開始，首次以書面警告為主，第二次罰款200元，第三次罰款400元，第四次違規，罰款600元。

與此同時，正如同南加州大都會水局4月26日宣布，住在洛杉磯市以外許多地方居民，1日起，每周僅有一天澆水時間，違者也將面臨罰款。該縣令適用於嚴重依賴加州供水計畫的成員機構。大都會水局呼籲南加州居民和企業，將用水量減少30%，以應對加州有史以來最嚴重乾旱。

洛杉磯市400萬居民，1日起將每周只能澆水兩天。（ABC 7）
洛杉磯市400萬居民，1日起將每周只能澆水兩天。（ABC 7）

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