我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣1民宅禍從天降 超速車穿牆而過 司機當場死亡

BTS旋風席捲白宮 籲停止歧視與仇恨犯罪

洛縣華人改裝車業曾一度繁榮 現步入低谷

記者啟鉻／洛杉磯報導
改裝車業者毛先生和他加長版的雪佛蘭改裝車。（記者啟鉻／攝影）
改裝車業者毛先生和他加長版的雪佛蘭改裝車。（記者啟鉻／攝影）

汽車改裝如同購買住宅後，屋主根據自己意願，對住宅做一番裝修改造，使居室或外觀更舒適及誘人。洛杉磯華人改裝車行業20年前開始逐漸興起，有過一段鼎盛時期，如今受各方因素影響開始步入低谷。

早前進入該行的一位華裔人士表示，洛杉磯改裝車行業興盛，多少與中國最先富起來的一群人有關，這些富人對座駕追求豪華舒適，成就了南加華人改裝車行業。但近年來中國富人開始轉向低調，對華人改裝車業有負面影響，加上近年中美貿易摩擦愈來愈惡化，進而導致華人改裝車業步入低谷。目前南加尚存的華人改裝車廠，主要客戶是當地富家子弟或來美留學的富二代。

影音來源：記者啟鉻

山谷大道一家華資改裝車廠業主毛先生說，他是在南加地區最早進入改裝車業的華人。他早年來自台灣，但在汽車改裝行業打交道最多的，卻是來自中國的客人。他說，自從中國改革開放後，一批富人擁有名牌座駕，追求提升車的性價比，希望車內裝修、加長、外包豪華、增加馬力，顯示尊貴。

他最初獲得一批車改裝業務就來自中國富人。他說，一輛名牌四人座車，經過改裝可以坐六人，其中加裝L型皮座椅，有小吧台、冰箱、還有五顏六色彩燈。有的富人在改裝車內加裝傳真機、無線上網、乘客與司機對講功能等；在智能手機尚未普及時，大陸富商就已要求增加與智能手機相配的功能。曾有一段時間，洛杉磯有十餘家來自中國的改裝車業者在此設廠，如今這些業者因生意不好早已歇業，有的已經轉行。

如今華人改裝車業的消費群體，轉向年輕富二代。毛先生說，近年中國政府強力反腐，中國富人開始低調，車改裝訂單大幅減少，甚至沒有訂單。中美貿易摩擦愈演愈烈，也導致南加華人改裝車業的消費群體結構變化。目前改裝車的消費者以南加本地富家子弟及到美留學的富二代為主。

年輕人追求時尚，在車改裝方面也是追求新潮，比如改裝的車要有尾翼、導流板、馬力要大，開在路上要有轟鳴聲，才能引起其它駕車人矚目，甚至要求色彩鮮豔的外包（Vinyl Wrap )，能夠吸引年輕貌美異性。即使有的中國留學生無足夠資金改裝車，也會在參加派對時到改裝車廠租一輛名牌改裝車，每天租金350至400元也在所不惜，有的一租就是一周或一個月。

據了解，目前美國車輛管理機構對改裝車要求是，只要不改變原有車結構，比如安全氣囊、鋼樑結構等，一般都會允許，車輛改裝後再到DMV登記報備。不過有些車，比如改裝跑車是不允許在普通道路上行駛，而是在賽車場使用。

毛先生說，一般改裝一輛休旅車花費在4萬至5萬元間；要是對一台房車改裝，費用在7萬至8萬元間；有的車內可以改裝上下舖，既可休息，也可經過調整做沙發用。

一輛普通豐田跑車可以改裝車年輕人喜歡的時尚跑車。（記者啟鉻／攝影）
一輛普通豐田跑車可以改裝車年輕人喜歡的時尚跑車。（記者啟鉻／攝影）

華人 南加 洛杉磯

上一則

警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

下一則

世界晚報╱汪小菲與3女親密照曝光 求狗仔不要再爆料

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯
Syncstore新客—互聯網信息化助中餐館升級

Syncstore新客—互聯網信息化助中餐館升級
疫情第一年 新冠致洛杉磯縣死亡率增加26%

疫情第一年 新冠致洛杉磯縣死亡率增加26%
慶亞裔傳統月 各式風箏洛杉磯州立歷史公園翱翔

慶亞裔傳統月 各式風箏洛杉磯州立歷史公園翱翔
「新派武俠片先鋒」胡金銓逝世25年 UCLA教授：他的電影難超越

「新派武俠片先鋒」胡金銓逝世25年 UCLA教授：他的電影難超越

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責
騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別