洛縣華人改裝車業曾一度繁榮 現步入低谷

改裝車業者毛先生和他加長版的雪佛蘭改裝車。（記者啟鉻／攝影）

汽車改裝如同購買住宅後，屋主根據自己意願，對住宅做一番裝修改造，使居室或外觀更舒適及誘人。洛杉磯華人 改裝車行業20年前開始逐漸興起，有過一段鼎盛時期，如今受各方因素影響開始步入低谷。

早前進入該行的一位華裔人士表示，洛杉磯改裝車行業興盛，多少與中國最先富起來的一群人有關，這些富人對座駕追求豪華舒適，成就了南加 華人改裝車行業。但近年來中國富人開始轉向低調，對華人改裝車業有負面影響，加上近年中美貿易摩擦愈來愈惡化，進而導致華人改裝車業步入低谷。目前南加尚存的華人改裝車廠，主要客戶是當地富家子弟或來美留學的富二代。

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山谷大道一家華資改裝車廠業主毛先生說，他是在南加地區最早進入改裝車業的華人。他早年來自台灣，但在汽車改裝行業打交道最多的，卻是來自中國的客人。他說，自從中國改革開放後，一批富人擁有名牌座駕，追求提升車的性價比，希望車內裝修、加長、外包豪華、增加馬力，顯示尊貴。

他最初獲得一批車改裝業務就來自中國富人。他說，一輛名牌四人座車，經過改裝可以坐六人，其中加裝L型皮座椅，有小吧台、冰箱、還有五顏六色彩燈。有的富人在改裝車內加裝傳真機、無線上網、乘客與司機對講功能等；在智能手機尚未普及時，大陸富商就已要求增加與智能手機相配的功能。曾有一段時間，洛杉磯有十餘家來自中國的改裝車業者在此設廠，如今這些業者因生意不好早已歇業，有的已經轉行。

如今華人改裝車業的消費群體，轉向年輕富二代。毛先生說，近年中國政府強力反腐，中國富人開始低調，車改裝訂單大幅減少，甚至沒有訂單。中美貿易摩擦愈演愈烈，也導致南加華人改裝車業的消費群體結構變化。目前改裝車的消費者以南加本地富家子弟及到美留學的富二代為主。

年輕人追求時尚，在車改裝方面也是追求新潮，比如改裝的車要有尾翼、導流板、馬力要大，開在路上要有轟鳴聲，才能引起其它駕車人矚目，甚至要求色彩鮮豔的外包（Vinyl Wrap )，能夠吸引年輕貌美異性。即使有的中國留學生無足夠資金改裝車，也會在參加派對時到改裝車廠租一輛名牌改裝車，每天租金350至400元也在所不惜，有的一租就是一周或一個月。

據了解，目前美國車輛管理機構對改裝車要求是，只要不改變原有車結構，比如安全氣囊、鋼樑結構等，一般都會允許，車輛改裝後再到DMV登記報備。不過有些車，比如改裝跑車是不允許在普通道路上行駛，而是在賽車場使用。

毛先生說，一般改裝一輛休旅車花費在4萬至5萬元間；要是對一台房車改裝，費用在7萬至8萬元間；有的車內可以改裝上下舖，既可休息，也可經過調整做沙發用。