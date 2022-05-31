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警匪追逐 2母親枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

洛杉磯訊
在2021年加州公路巡邏隊追捕一名罪犯時喪生的一名母親的家人，正在提告加州公路巡警局（California Highway Patrol）過失致死，受害人家屬稱，如果當時的地面警員呼叫空中支援而放棄車輛追逐，死亡是可以避免的。（示意圖，本報檔案照）
在2021年加州公路巡邏隊追捕一名罪犯時喪生的一名母親的家人，正在提告加州公路巡警局（California Highway Patrol）過失致死，受害人家屬稱，如果當時的地面警員呼叫空中支援而放棄車輛追逐，死亡是可以避免的。（示意圖，本報檔案照）

在2021年加州公路巡邏隊追捕一名罪犯時喪生的一名母親的家人，正在提告加州公路巡警局（California Highway Patrol）過失致死，受害人家屬稱，如果當時的地面警員呼叫空中支援而放棄車輛追逐，死亡是可以避免的。

在那次警匪追逐中被撞死的Aziza King和Melissa Gonzalez，分別是Ryan Davis和Asia Boatwright的母親。Ryan Davis和Asia Boatwright在車禍發生時是男女朋友，現已結爲夫婦。兩人近日向洛杉磯高等法院提起訴訟，向加州公路巡警局尋求損害賠償，具體數字尚未公佈。

訴訟稱，加州和加州公路巡警疏忽了沒有空中的監控追捕，造成人命。加州公路巡警局目前沒有就訴訟案做出回應。

案發時被警方追捕的皮卡司機、43歲的Gustavo Ruelas Jr. 也被告。2021年4月 20日，他在洛杉磯高等法院被判處26年無期徒刑，罪名是謀殺、醉酒駕駛導致嚴重車輛過失殺人罪、魯莽駕駛，且逃避重罪的罪名各有一項。洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱，Ruelas Jr.承認他在肇事後逃離車禍現場。

檢察官說，Ruelas Jr.從2003年起因逃離或試圖躲避追捕的治安官而被定罪，從 2010年起因毒品犯罪而被定罪。

加州公路巡警局表示，案發時警員在2021年4月28日晚上10點35分左右，看到一輛藍色道奇皮卡車的司機在洛杉磯世紀大道上超速行駛並闖紅燈，然後進入聖地牙哥 (405) 高速公路北行。巡邏警員試圖將卡車截停，但司機逃逸。

警匪追逐經過曼徹斯特大道、英格爾伍德街道，最終在格拉斯哥大道向北轉向時，撞上了一輛在Olive街向東行駛的轎車。皮卡司機試圖步行逃跑，但很快被警察抓獲。

受害汽車上共有四人。兩名男女朋友被困在殘骸中，兩人的母親一個當場死亡，另一人在醫院死亡。

根據訴訟，那次追逐警匪車速都高達90英里/小時，包括穿梭進出紅燈或停車標誌處，沒有適當考慮公眾的安全。

加州 洛杉磯 車禍

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