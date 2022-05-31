國殤日機票飆漲33% 民眾直呼太誇張

民眾對於上漲的票價也無可奈何。（unsplash截圖）

許多民眾都選擇在國殤日長假期中出行，但機票價格卻飆漲33%，讓乘客們不由得抱怨起來。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration，簡稱TSA）預計假期內將在全國範圍內共流動超過200萬人，但機票價格相比一年前上漲約33%，專家們預測上漲將持續到夏季為止，而運輸量也將會超越疫情 前的平均水平。

民眾米蘭達 (Lydia Miranda) 表示，選擇搭乘飛機的原因是比開車便宜，因為從沙加緬度市（Sacramento）開車到好萊塢（Hollywood）的汽油價 相比機票實在不划算。

南加居民羅德里格斯 (David Matthew Rodriguez) 表示，這個周末他必須去拉斯維加斯一趟，但當試著找尋較便宜的交通方式，卻發現都很貴。

遊客哈特利（Beverly Hartley）則表示，儘管只是一趟短途飛行，票價卻要1100元。

根據flightaware.com及AAA的數據顯示，在全美周末時段共有1440多個航班被取消，航空公司將其原因歸咎於空中交通管制行動及天氣問題，洛杉磯國際機場 共取消17班航班，預估許多民眾將會以自駕取代飛行，保守估計將有3500萬駕車者駕車前往他們的度假地點。