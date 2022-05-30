洛縣紀念國殤日 呼籲重視退伍軍人的創傷後壓力症候

蒙市民選官員頒發紀念獎狀給軍人家屬。（記者張庭瑜／攝影）

為緬懷為國捐軀及仍在服役的美軍將士，華人 聚居的洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey park）政府於5月30日上午10時舉辦紀念活動，民選官員、軍人親眷、學生代表等都出席，為犧牲烈士表達緬懷及紀念之情。

這場由蒙市府及美國退伍軍人協會397支團（American Legion Post 397）合辦的紀念會，邀請多位退役軍人及其親眷談敘親身經歷，讓在場民眾更了解軍人們為社會的和平所做的犧牲與奉獻。

當天，阿罕布拉 市（Alhambra）、聖蓋博市 （San Gabriel）、柯汶那市（Covina）、蒙羅維亞市（Monrovia）、聖瑪利諾市（San Marino）等多個華人聚居城市，也有國殤日紀念活動。

出席蒙市紀念活動的有蒙市市長羅沛霆（Henry Lo）、蒙市市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、市議員陳贊新（Peter Chan）和蒙市書記官陳亮文（Vincent Chang）。

羅沛霆表示，國殤日的存在意義是為了紀念一群勇敢的人，願意把自己置於危險之中，去捍衛國人所享有的自由權，很感謝現役及退役軍人們曾為國家做出的犧牲與奉獻。

陳贊新表示，國殤日是為了紀念那些為大眾的自由而犧牲的人們。大家之所以能享受生活，背後所付出的代價都靠他們替大家負重前行。所以國家設定了一個節日，讓民眾保留一天來緬懷及反思和平的代價及感謝軍人們，才不會讓他們的犧牲毫無意義，且精神也會永遠流傳。

活動中，談到過世的軍人哥哥時，比薩納(Renee pizzana)啜泣不止表示，哥哥大衛高中畢業後決定追隨父母的腳步走上參軍，但一切也是從阿富汗 退役後都不一樣了，他患上創傷後壓力症候群(PTSD)，在跟PTSD奮鬥的七年裡，努力經營著生活，從大學中以雙榮譽畢業，與愛人訂婚，但最終還是沒能抵得住心裡的那個聲音「為什麼你還活著？」，最終於36歲那年自殺。

比薩納表示，從伊拉克和阿富汗退伍軍人有11%到 20%患有PTSD，15%的越戰退伍軍人有睡眠障礙、情緒變化、魯莽行為、藥物濫用，希望大眾能夠不要污名化精神疾病，並更重視其症狀帶來的創傷，也許未來就能減少許多不必要的犧牲。

主持人指出，自己一家三代都是退役軍人，包括他也是從服役於伊拉克戰爭中後退役，他的祖父，繼父，母親三人都因PTSD患上嚴重的酗酒問題，身邊的朋友則有許多承受不住精神折磨後選擇自殺。而自2001年以來，有超過12萬名退伍軍人自殺身亡，超過上萬的人死於吸毒過量。通常這些退役軍人們沒有朋友，沒有家人，沒有可以交談的人，更沒有機構可以尋求幫助，希望民眾能主動關心身邊可能面臨類似問題的朋友們。