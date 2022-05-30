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國殤日 南加內陸志工安插25萬面國旗向英雄致敬

記者啟鉻／河濱報導
河濱國家公墓自疫情以來首次舉辦紀念陣亡將士活動。（記者啟鉻／攝影）
河濱國家公墓自疫情以來首次舉辦紀念陣亡將士活動。（記者啟鉻／攝影）

5月30日是美國國殤日（Memorial Day），悼念在歷次戰爭中犧牲的美軍官兵。當天部分居民聚集在河濱國家公墓，這裡自疫情發生以來舉辦紀念活動，並為陣亡將士插上25萬面大小國旗。還有居民全家露營，度過國殤日長周末。

河濱國家公墓30日上午舉辦自新冠疫情發生以來，首個國殤日紀念陣亡將士活動，也是河濱市在國殤日當天的重大活動。眾多義工早在二天前，就在公墓每塊陣亡將士墓碑前插上小面國旗。據悉，公墓飄揚的所有大小國旗有約25萬面，數百義工參加了插旗活動。陣亡將士家屬清潔墓碑雜草，大家圍攏為犧牲者禱告。從現場參與者看，亞裔面孔不多。

當天，內陸很多城市都舉辦紀念陣亡將士活動。茉莉塔市（Murrieta）國殤日上午8時在Town Square Park舉辦紀念活動。諾可市（Norco）當日上午10時在退伍軍人紀念廣場舉辦紀念活動，向陣亡將士致敬。安大略市（Ontario）紀念活動在當天上午9時30分，於Bellevur Memorial Park舉行，現場有樂隊及安大略市警察儀仗隊，鳴響21聲禮炮，放飛和平鴿等。

陣亡將士家屬掃墓。（記者啟鉻／攝影）
陣亡將士家屬掃墓。（記者啟鉻／攝影）

雷德蘭市（Redlands）國殤日紀念活動安排在當天上午10時45分，位於Hillside Memorial Park。參與者有美國空軍首席女軍士長Jacki Mortenson，她是美國空軍首位女性戰機械師，在活動中致辭。當地愛國者號角樂隊現場表演。

當地居民除了選擇當天參加國殤日紀念活動外，還有一些居民選擇出行露營，度過國殤日長周末。在奇諾岡州立公園露營地，就有來自聖地牙哥、范杜拉、聖伯納汀諾、科洛那的居民家庭，他們有的駕駛RV，有的帶著露營帳篷。露營者表示，疫情發生後，露營地規定比較嚴格，露營者愛好者增加，提前預訂，一般在二至三個月前預訂才可以，露營每天30元費用。雖然奇諾岡州立公園露營地比較簡陋，但也需要提前月餘預訂。據觀察，來此露營的家庭包括菲律賓裔、西裔、印度裔、白人家庭。

部分居民選擇露營，度過國殤日長周末。圖為奇諾岡州立公園露營地。（記者啟鉻／攝影）
部分居民選擇露營，度過國殤日長周末。圖為奇諾岡州立公園露營地。（記者啟鉻／攝影）

在露營地有幾個華人新移民家庭好友聚會，有家長和孩童。其中一名華人家長表示，他們是來慶祝國際兒童節的，不會去參加紀念國殤日活動。

內陸華人居民在國殤日當天，多選擇居家，或友人聚會，或家人自己度過。蒙特克萊市居民王約翰說，油價上漲、外出旅行費用也很高，國殤日長周末沒有外出打算。

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