土狼從狗門潛入住家 屋主將狗從狼口救出 視頻全錄

5月27日晚 11 時 42 分，一隻土狼（coyote）潛入洛杉磯縣伍蘭岡的一戶家庭。（監控截屏）

南加洛杉磯 縣伍蘭岡（Woodland Hills）的一戶家庭，周末接待了一位不速之客，一隻土狼（coyote）深夜從家中的狗門潛入。而就在幾天前，這隻土狼曾襲擊了鄰居家的狗，主人當時將狗從土狼口中及時救出。

影音來源：房主Julie Levine／記者邵敏後製

土狼闖入事件發生在5月27日（周五）晚上 11 時 42 分左右，房主Julie Levine 在她位於 Valley Circle 附近的家中分享了這段視頻。從監控視頻中可以看到，一隻土狼深夜出現在家門口的圍牆上，並迅速跳到院子裡，之後沿著門前的這條小路往前走了幾步，很快就找到通往房子的狗門入口，鑽了進去。

這隻土狼曾襲擊鄰居家的狗，主人當時將狗從土狼口中及時救出。（監控截屏）

「狗當時突然發瘋一樣地叫，之前它看見老鼠曾這樣大叫，現在會有別的什麼呢？」Levine 說，他們在檢查監控視頻後才知道，是土狼穿過狗門進入家中。 「這些土狼非常大膽，就像他們屬於這裡一樣自由進入，我以為它們只會翻越柵欄，但沒有想到竟然會穿過狗門進入房屋。」

一隻土狼（coyote）深夜從家中的狗門潛入。（監控截屏）

視頻還顯示，三分鐘後，晚上 11 時 45 分，同一隻土狼從門外探出頭來，跳到同一堵牆上，然後又跳到另一邊。Levine表示，她並沒有親眼看到這隻土狼，「直到土狼離開，狗開始瘋狂地追趕，這才提醒我趕緊檢查家中的監控設備，發現了這一幕。」

根據Levine的敘述，這隻土狼幾天前曾闖進同一街區的另一戶家庭，並襲擊他們家的狗。 Levine說：「這戶人家的兒子在土狼入侵時發現它，並將狗從狼的嘴裡拉了出來。」

這是另一段視頻，鄰居在聽到狗叫聲後跑了出去，在自己家中的後院驅逐土狼。畫面中，土狼迅速逃竄，從這堵牆跳到另外一堵牆上，狗在後面瘋狂追趕。

自土狼入侵事件發生後，Levine已經將家中的狗門堵住，防止再次發生類似事件，她分享土狼入侵事件，希望對其他人有所警示。