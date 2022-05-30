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商家有權利不歡迎客人嗎？ 洛縣律師這麽說

記者楊青／洛杉磯報導
律師表示，超市和商家有權對任何人拒絕提供服務，拒絕進入其私人領地。（示意圖，本報記者攝影）
律師表示，超市和商家有權對任何人拒絕提供服務，拒絕進入其私人領地。（示意圖，本報記者攝影）

洛杉磯縣華人拾荒者曾向本報投訴，她前往某華資超市打算買東西時，被對方「另眼看待」，也就是感受到不歡迎她上門，讓她心裡很難過。針對這種情形，華裔律師表示，拾荒者的處境雖然令人同情，但超市的做法在法律上完全站得住脚。

巴沙迪那華人律師郝琦表示，法律上所謂的「歧視」，基本上是針對政府機構。換言之，政府機構不能因為族裔、膚色、宗教、年齡、性別等等而拒絕服務一個人；但超市不同，它是私人企業，私人有權利不給任何人提供服務，也有權利阻止任何人進他的私人商區，這與私人住宅是一個道理的，比如說屋主有權不讓別人到家來用他家廁所，有權不讓別人用他家洗手間，有權不讓別人到他家做客。

郝律師表示，當然商家也可能對乞討者或拾荒人有同情心，給一些吃的喝的，這完全是商家的意願，但從法律上說，每一個商家都有權利不對任何人提供服務。如果當事人真要對商家提出「歧視」訴訟，法庭主要權衡的是事情給當事人有無造成精神損失或經濟損失，當事人需要證據證明。但她認為，拾荒者對超市員工的「態度」提出異議，從法律上看沒有立足點。

羅斯密華裔律師鄧洪表示，現在越來越多的商家遇到貌似遊民上門的類似問題。他表示，所有的超市和私人企業區域都屬私人領地，雖然對公眾開放，對外營業做生意，但如果超市和商家認為你的目的不是來購物，或即便是來購物，但若商家認為你沒有遵守它的行為規則，比如亂吐口水或者隨便開包吃東西等，商家都有權利拒絕消費者進入，拒絕提供服務。

就像私人餐館，不能以年齡、膚色、性別等拒絕客人進入，但商家可以不讓客人帶狗狗進入。一些餐館也有著裝的要求，牛仔褲和休閑裝不允進入，只要對所有來客一視同仁，就不存在歧視。

鄧律師表示，商家同樣有權拒絕別人使用他們的洗手間，因為洗手間也是私人財產，尤其是當商家如果已經經歷客人進門不以購物為目的後，他們的理由會更加充分；即便是客人，商家也依然有權拒絕他們使用自己的私人財產。

至於在超市的停車場等較為開放的空間，鄧律師表示，超市的停車場也同樣屬於超市的私產，如果路人在停車場被撞到，他（她）不但可以追究車禍肇事者的責任，還可以追究超市的責任，這也是很多超市和商家雇用保安維持停車場秩序的原因，他們需要確保停車場沒有車禍隱患，包括拾荒者在拾荒或接受別人贈與時可能存在的車禍風險。

兩位律師表示，超市和商家有權對任何人拒絕提供服務，拒絕進入其私人領地，包括超市内部和停車場，有權要求被拒絕進入的人離開，如果當事人拒絕離開，商家可以按照加州刑法627條，以客人transpassing（穿越）要求警察處理。

郝律師表示，在服務行業私人企業與客人的糾紛中只有一種例外情況，就是殘疾人，多年來一些專門人以殘疾人利益受到侵害為由告商家，贏面很廣。這也是商家要注意的地方。

車禍 歧視 華人

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