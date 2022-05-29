國殤日洛杉磯國際機場數百次航班延誤 數十班被取消

即使新冠病例上升，旅遊業也一直在反彈。 （LAX提供）

即使新冠病例上升，旅遊業也一直在反彈。這個國殤日周末在洛杉磯國際機場 （LAX ）有數十次航班被取消，數百次航班延誤，預計29日有多達20萬名乘客前往該機場。

據FlightAware跟踪網站，28日洛杉磯國際機場有20次航班被取消，另有216次航班延誤。據洛杉磯國際機場發言人Heath Montgomery稱，截至29日上午，又有五次航班被取消，但絕大多數航班都準點。

據FlightAware稱，達美航空公司28日在洛杉磯國際機場取消的航班數量最多。該航空公司將延誤和取消歸咎於一長串問題，包括新冠感染率上升導致員工缺勤。

其首席客戶體驗官Allison Ausban在一份聲明中表示，「目前影響我們運營的各種因素比我們歷史上任何時候都多-天氣和空中交通管制、供應商人員配備、新冠病例率增加而導致某些工作組的缺勤率高，使運營並未達到達美航空近年來在業內設定的標準」。

達美航空表示正試圖「盡可能」在預定起飛時間前至少24小時前取消預訂，並通過應用程序通知、電子郵件和短信提醒客戶。

FlightAware的數據顯示，28日全國有超過500次進出美國的航班被取消。根據其數據，當天還有5000次被推遲。在洛杉磯國際機場，Montgomery說當天的取消和延誤「略高於正常水平」。

，Montgomery說，29日是國殤日長周末旅行的「歷史上最大的一天」，機場預計當天出發的乘客人數將達10萬人，這「將是一個重要的里程碑」，這是自新冠疫情 開始以來沒有達到的里程碑。