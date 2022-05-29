2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕

兩名青少年 5 月 27 日出現在勝利谷的 Village Steam 學校附近，身上攜帶上膛槍支。 （abc7）

德州 校園發生慘絕人寰的槍擊案不到幾天，兩名南加州 青少年就攜帶上膛的武器，出現在內陸一所小學附近，後被警方及時拘留。

案件發生在聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）的 Village Steam 學校，兩名 15 歲和 17 歲的青少年 5 月 27 日（週五）出現在這所學校附近，身上攜帶著上膛的槍支。

目擊者第一時間打電話給執法部門後，這所學校立即被封鎖，就在聖伯納汀諾縣警方到達現場時，這兩名少年已經逃離，但之後在學校附近被捕，其中一名嫌疑人在附近房屋的後院被發現。

調查人員表示，他們不相信這兩名青少年當時打算進入學校。據官員稱，嫌疑人面臨多項指控，包括在公共場合攜帶上膛和隱藏的武器，以及非法持有攻擊性武器。

兩名嫌疑人目前被收押在蘋果谷少年館拘留中心（Apple Valley Juvenile Hall），案件的調查正在進行中。警方敦促任何知情者致電 (760) 241-2911 聯繫當地警局，或致電 (760) 956-5001 聯繫警長調度中心，希望保持匿名的人可以撥打 We-Tip 熱線 (800) 782-7463。