我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕

拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬

2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕

記者邵敏／聖伯納汀諾綜合報導
兩名青少年 5 月 27 日出現在勝利谷的 Village Steam 學校附近，身上攜帶上膛槍支。 （abc7）
兩名青少年 5 月 27 日出現在勝利谷的 Village Steam 學校附近，身上攜帶上膛槍支。 （abc7）

德州校園發生慘絕人寰的槍擊案不到幾天，兩名南加州青少年就攜帶上膛的武器，出現在內陸一所小學附近，後被警方及時拘留。

案件發生在聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）的 Village Steam 學校，兩名 15 歲和 17 歲的青少年 5 月 27 日（週五）出現在這所學校附近，身上攜帶著上膛的槍支。

目擊者第一時間打電話給執法部門後，這所學校立即被封鎖，就在聖伯納汀諾縣警方到達現場時，這兩名少年已經逃離，但之後在學校附近被捕，其中一名嫌疑人在附近房屋的後院被發現。

調查人員表示，他們不相信這兩名青少年當時打算進入學校。據官員稱，嫌疑人面臨多項指控，包括在公共場合攜帶上膛和隱藏的武器，以及非法持有攻擊性武器。

兩名嫌疑人目前被收押在蘋果谷少年館拘留中心（Apple Valley Juvenile Hall），案件的調查正在進行中。警方敦促任何知情者致電 (760) 241-2911 聯繫當地警局，或致電 (760) 956-5001 聯繫警長調度中心，希望保持匿名的人可以撥打 We-Tip 熱線 (800) 782-7463。

加州 德州 南加

上一則

南加內陸警方追嫌犯 嫌犯撞車棄車逃跑 被警方擊斃

延伸閱讀

南加內陸警方追嫌犯 嫌犯撞車棄車逃跑 被警方擊斃

南加內陸警方追嫌犯 嫌犯撞車棄車逃跑 被警方擊斃
「想射殺學生」 16歲男涉恐嚇被捕

「想射殺學生」 16歲男涉恐嚇被捕
華女長島涉非法按摩 被捕控罪

華女長島涉非法按摩 被捕控罪
「我想找把槍 殺幾個學生」紐約16歲男涉恐嚇被捕

「我想找把槍 殺幾個學生」紐約16歲男涉恐嚇被捕
俄羅斯堪察加半島火山大噴發 噴煙竄升15公里高

俄羅斯堪察加半島火山大噴發 噴煙竄升15公里高
紐約皇后區華女紐約長島涉非法按摩 被捕控罪

紐約皇后區華女紐約長島涉非法按摩 被捕控罪

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18

超人氣

更多 >
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議