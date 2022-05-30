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自駕遊66號公路 按月租車划算

記者金維多／洛杉磯報導
田先生和王先生按月租下一輛代步車，花費1400多元，結伴自駕遊66號公路。（田先生提供）
田先生和王先生按月租下一輛代步車，花費1400多元，結伴自駕遊66號公路。（田先生提供）

旅遊的出行方式可以有很多，房車、摩托車、代步車都是不錯的選擇，不同的出行方式根據個人需求而定。對於自駕遊66號公路這麼長的路途，2000多英里是個不小的長度，短時間內行駛這麼長的距離，華人還是建議租車會更划算一些。

王先生表示，66號公路建成較早，很多線路也已經被遺棄，甚至會去到一些小鎮小巷裡，路況上不會太好，如果使用自家愛車的損耗會比較大。所以大部分人還是會選擇租車駕駛。

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因為這次旅途除了66號公路以外，他們也計畫要在到達芝加哥後安排額外的旅程，按照出發前的計算，加上13天的66號公路之旅，以及額外的行程，時間上剛好可以湊成按月租車，這樣子相比按日租車會省下一筆費用。 66號公路時間上的安排相對自由彈性，只要行程不著急，完全可以拉長旅遊天數，按照自己的需求，玩上十幾二十天，哪怕提前幾天還車，租車公司也不會額外收取費用。

田先生表示，根據當時的租車公司報價，按月租車總共是1400多元，只要租車時間超過21天，相比按日租車，按月租車多出來的天數就可以相當於免費租用。

田先生補充，雖然單程租車需要額外支付300元，對比回程機票加上返程各項開支，如果沒有計畫額外的路線旅遊返程，直接可以選擇乘飛機返回，這樣在時間和精力上都會相對友善。

66號公路沿途的加油站，依舊保留了它的特色。（田先生提供）
66號公路沿途的加油站，依舊保留了它的特色。（田先生提供）

談到最近油價飛漲，田先生表示，油價並沒有對這次旅途的經費有特別大的影響，這次油費總開銷在600元左右，加州油價是八個州最高的，而且途經幾個產油州，所以整體油價相比在天花板的加州來說，完全是可以接受的範圍內，甚至有些地方油價可以低到每加侖3元多。

田先生說，本來還帶了一小箱汽油桶以備不時之需，結果發現根本不需要。因為每天行駛距離都是在200多英里左右，而且66號公路幾乎都挨著連結各大州的州際公路，加油站都能滿足每日的駕駛需求。

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