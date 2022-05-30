自駕遊66號公路 路遇龍捲風驚險 目睹隕石坑震撼

巴林杰隕石坑是66號公路上著名的景點。（王先生提供）

66號公路沿途經過伊利諾州 、奧克拉荷馬州 、德州等龍捲風 高發州，每年4到6月份是龍捲風的高發季，這一次自駕遊之旅，二老長途跋涉，路上遇到了以前只在新聞和電視上看見過的自然災害，實屬罕見，驚險萬分。

王先生回憶到，當時正在從伊利諾州的斯普林菲爾德（Springfield）出發一路北上，由於沿路沒有需要經停的景點，他們選擇了挨著66號公路的55號州際公路更快地前往目的地。突然前方烏雲密布出現了一個小風眼，這讓他們感到好奇，看起來有點像龍捲風來臨的前兆。於是趕緊谷歌了一下，才發現這個季節是龍捲風高發季節。王先生趕緊用手機錄下視頻，記錄生平罕見的自然現象。大約過了10分鐘左右，他們駕車衝進了雨區，頓時傾盆大雨，前方的視線也變的極其模糊。二老只能放慢車速，小心駕駛。好在風速不大，雨勢持續了五分鐘左右，他們就衝出了風暴區，天空立馬放晴。王先生表示，當時真是有驚無險，給愉快的66號公路之旅增添了一次深刻的回憶。

王先生說，66號公路還有一個著名的天然景點，那就是巴林杰隕石坑（Meteor Crater Natural Landmark）。巴林杰隕石坑位於亞利桑納州弗拉格斯塔夫（Flagstaff）附近，當他們親臨這個天坑時，真是感嘆大自然的鬼斧神工。天坑猶如一個碩大的碗，四周拱出148英尺高的隆起地形。遺憾的是，這個天坑原本可以讓遊客進入其中沉浸式體驗，但由於當天風速太大，工作人員為安全起見暫停了這個項目。二老只能在遊客中心記錄這一壯舉，不過依然讓人印象深刻。

巨坑直徑約3900英尺，深度約560英尺。科學家推測，這是一顆重達2.2萬多噸的行星，以每小時5.8萬公里速度撞擊地球所形成的。遊客中心保留了一塊重達637公斤的隕石，這位「天外來客」可供遊客撫摸。

世界之大無奇不有，鑒於巴林杰隕石坑在地質學研究上極具重要性，1967年11月美國政府也將它列入國家天然地標。二老這次的66號公路之旅，除了感受沿途小鎮文化和歷史遺跡，也親身體驗了大自然贈與人類的神奇景觀，真可謂不虛此行。

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