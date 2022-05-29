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南加2華人66歲慶生 13天自駕遊66號公路圓夢

記者金維多／洛杉磯報導
66號公路中點標誌位於德州，平分了從洛杉磯到芝加哥的總長度。（田先生提供）
66號公路中點標誌位於德州，平分了從洛杉磯到芝加哥的總長度。（田先生提供）

美國66號公路（US Route 66）一直被親切的稱為美國的「母親之路」。它穿過八個州，從伊利諾州芝加哥一路橫跨到加州洛杉磯聖塔蒙尼卡（Santa Monica），全長2448英里。因為旅途路線長，加上眾多歷史遺留下來的特色景點，所以大家都說66號公路每次去玩都會有不同的感受。

王先生和田先生是多年老友，作為洛杉磯的老一輩華人，他們在多年的日常生活中經常途經洛縣的各個66號公路標記點，但是一直沒有機會走出加州，去親身體驗走完完整的66號之旅。剛好趁著退休之際，又逢二老都滿66歲，於是決定完成多年來一直在計畫中的願望。在王先生66歲生日的次日打鐵趁熱，兩人從洛杉磯縣核桃市出發，駕車向東北接上66號公路，結伴自駕遊，以感受這條歷史交通要道的風土人情。

他們在出發前就做大量功課，包括路線、沿途景點、每日行駛距離、吃飯住宿等，按照原計畫13天完成旅遊。因為66號公路隨著時間推移，慢慢被州際公路取代，所以很多地方很難有明確標誌，這就需要合理安排好每天的計畫，按照興趣愛好規畫完美的行程。

●特殊景點 大德州牛排牧場

66號公路的大德州牛排牧場餐館著名的72盎司牛排挑戰。（田先生提供）
66號公路的大德州牛排牧場餐館著名的72盎司牛排挑戰。（田先生提供）

因為他們對住宿和飲食沒有太大挑剔，在這上面節省了較大開銷，把更多精力放在體驗這條公路的沿途風景和歷史遺跡上。每個景點和城市都可以有當地的旅館和餐館可以挑選，可以根據自身需求挑選，他們特別推薦一家德州的大德州牛排牧場（Big Texan Steak Ranch），這也是66號公路上一家標誌性特色餐館，門口有一頭標誌性的大牛型雕塑，其著名的72盎司牛排60分鐘免費挑戰，歡迎各路豪傑參與。

66號公路沿途幾乎每個大景點都有自己的博物館或者遊客中心，裡面有很多紀念品可以購買，尤其有意思的是有一本66號公路護照，每一頁都是一個著名的景點，遊客可以踩點後蓋章，非常具有紀念意義。王先生表示，旅友們在遊玩時需要注意每個地點的營業時間，有些地方營業時間剛好和他們的到達時間錯開，遺憾沒能深入體驗。但也因為事先有相當規畫，這本護照上也蓋上了七八成的章，如果有機會舊地重遊，或許能不斷收集完整。

 ●4月出遊好時機 仍須備冬衣

66號公路橫跨三個時區，途經八個州，美國的4月份剛好避開學生春假的大流量，氣候也十分適宜出行。王先生表示，因為年齡漸增，加上疫情影響，這一趟旅途需要長途跋涉，所以首要考慮的當然是身體和安全問題。趁現在身體仍好，加上季節好，可謂是最佳出遊時機。

田先生也推薦有興趣自駕遊66號公路的朋友最好是挑每年的3、4月份出行，因為各州天氣狀況不同，途經的一些州在秋冬季會非常寒冷，容易因為溫度變化導致身體不適。哪怕是現在這個季節，最好也是帶上羽絨衣和雨傘，以備不時之需。

66號公路帶領美國走過拓荒時期，以及經濟大蕭條時期，記錄了各地窮苦居民嚮往自由的勇氣，為沿途帶來不少商機和文化傳播，書寫在歷史的長流中。可惜的是在1985年被正式從美國國道系統中刪除。他們表示，66公路如今依舊在散發它的光彩，吸引不少遊客慕名而來，重尋歷史軌跡，沿途的小鎮居民雖然稀少，但是依然希望通過66公路將他們的文化和旅遊業傳播出去，希望這條道路能被更好的保留下去，留給世人遊玩體驗。

➤➤➤ 開車完成美國的「母親之路」66號公路 光靠導航可不行

66號公路護照，遊客可以去上面的景點打卡蓋章。（王先生提供）
66號公路護照，遊客可以去上面的景點打卡蓋章。（王先生提供）

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