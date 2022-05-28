挑戰口罩疫苗令遭停職 洛縣警蔡瀚青選州參議員

洛縣警局華裔警官蔡瀚青（Vincent Tsai）競選加州22選區參議員。（記者楊青／攝影）

新冠疫情期間因挑戰洛杉磯縣政府强制口罩 和疫苗令遭停職，洛縣 警局華裔警官蔡瀚青（Vincent Tsai）揭竿而起，競選加州 第22選區參議員。

蔡瀚青28日參加聖蓋博谷包括加州聯邦眾議員、加州眾議員、洛杉磯縣警察局局長等多個職位競選人聯合支持罷免洛縣檢察長賈斯康活動。他表示，多年來一直視保護公眾安全、服務社區為自己的天職。但去年10月，他被洛縣政府停職，不能工作，原因是他不戴口罩，同時帶頭起訴洛縣政府强迫員工戴口罩和注射疫苗違憲，以他具名的起訴書呈交法庭三周後被停職。

「這是加州近年出現的諸多社會問題的一個縮影」，蔡瀚青表示，加州近年正走入一個怪圈當中，需要新的領導，所以他加入22區加州參議員選戰，為正在失去的公平自由而戰。

父母早年來美留學、本人在洛杉磯地區出生、青少年時期在鑽石吧長大，現住聖迪瑪斯、能說流利國語和台語的蔡瀚青，此次首度競選公職。「我從來沒有想過自己會參加公職選舉，一直認爲做好警察，保護大家，服務社區就足夠，但現在加州的問題已不僅僅是保護民眾」。他希望在更廣層面上服務大家，在更高層面改變社區，為民眾帶來安康和福祉。

蔡瀚青表示，因爲首次參選，加上選區面積很大，他非常希望得到志同道合者的幫助和支持。他說，自己不是政客，沒有組織支持，選舉經費都是自掏腰包，他的太太和十歲的兒子就是他的競選團隊。

他說，兒子在學校所面臨挑戰也是他參加選舉希望改變的原因之一。學校不教孩子如何獨立思考，而是將很多反傳統和反道德的思想灌輸給孩子。他的兒子因呼吸困難不戴口罩，結果兩次被踢出課堂，現在他被迫將孩子領回家自學。

他表示，如果當選將努力停止政府對民眾生活的種種控制，停止政府强制民眾服從醫療決定的做法；停止加州對犯罪的放縱；提供警察更多的經費和支持；停止説客和政客之間的利益輸送，讓政府和立法真正為民眾利益服務。

加州參議員22區包括艾爾蒙地、南艾爾蒙地、鮑爾溫公園市、西柯汶那、柯汶那、拉汶、布萊伯瑞、聖迪瑪斯、奇諾崗、安大略、蒙克萊爾和波莫納。蔡瀚青的對手包括民主黨籍尋求連任的Susan Rubio和共和黨新人，他希望得到志同道合的華人選民支持，幫忙插牌子、派發文宣、走街拜票和電話拜票以及捐款援助等。他的競選網站為www.tsai4senate.com，電話909-576-1610。