加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離

加州州長紐森新冠檢測今呈陽性，暫時隔離治療。（州長辦公室檔案照）

據加州 州長新聞辦公室消息，州長紐森 （Gavin Newsom）今天上午28日檢測 出 COVID-19 呈陽性反應，出現了輕微症狀。但州長將繼續遠程工作。根據當地和加州的健康指南，紐森州長至少在 6 月 2 日星期四之前一直處於隔離狀態，直到他的檢測呈陰性為止。

正如加州 SMARTER 計劃中所述，該計劃側重於檢測和治療，州長將在解脫隔離之前繼續檢測。州長還收到了 Paxlovid 的處方，這種抗病毒藥物已被證明對 COVID-19 有效，並將立即開始為期 5 天的治療方案。紐森州長接種了疫苗，並接受了兩次補強針注射，包括最近的 5 月 18 日。

接種疫苗和加強劑仍然是保護個人免受 COVID-19 感染的最佳方式。加州是美國第一個宣布未來應對 COVID-19 的綜合計劃（SMARTER 計劃）的州，該計劃的重點是檢測和治療患者，避免嚴重疾病。

通過遵循 SMARTER 計劃中概述的指導方針，每個人都可以幫助保護自己和他人，公職人員可以為 COVID-19 傳播的激增做好準備，就像目前在全國看到的那樣。